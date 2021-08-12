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Messi, transfer ücretinin bir bölümünü 'fan token' olarak alacak
Messi, transfer ücretinin bir bölümünü 'fan token' olarak alacak
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü 'PSG Fan Token' olarak alacak. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T13:10+0300
2021-08-12T13:10+0300
lionel messi
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Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya ücretinin bir kısmını 'PSG Fan Token' olarak ödeyecek.Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an 'PSG Fan Token' fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.'Fan token' nedir?'Fan tokenlar', Chiliz blok zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital varlıklardır ve Socios.com taraftar etkileşim platformu, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının, taraftar nüfuz ve ödüllendirme ekosistemine bağlanmasını sağlar.Manchester City'den PSG'ye, Atletico Madrid'den Juventus'a, Barcelona'dan Inter'e kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin 'fan token' projelerini hayata geçiren blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.Roma'nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanının pazubendindeki mesaj, Allianz Arena'daki gol kutlama marşı, Apollon Limassol'un ilk 11'i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye'de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştiriyor.Muslera'nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma tişörtlerindeki mesajlar, Trabzonspor'un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, en son "Göztepe'nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?" sorusunu taraftarlara sordurtmuştu.
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lionel messi, paris saint-germain, token

Messi, transfer ücretinin bir bölümünü 'fan token' olarak alacak

13:10 12.08.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERPSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.
PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü 'PSG Fan Token' olarak alacak.
Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya ücretinin bir kısmını 'PSG Fan Token' olarak ödeyecek.
Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an 'PSG Fan Token' fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.

'Fan token' nedir?

'Fan tokenlar', Chiliz blok zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital varlıklardır ve Socios.com taraftar etkileşim platformu, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının, taraftar nüfuz ve ödüllendirme ekosistemine bağlanmasını sağlar.
Manchester City'den PSG'ye, Atletico Madrid'den Juventus'a, Barcelona'dan Inter'e kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin 'fan token' projelerini hayata geçiren blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.
Roma'nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanının pazubendindeki mesaj, Allianz Arena'daki gol kutlama marşı, Apollon Limassol'un ilk 11'i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye'de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştiriyor.
Muslera'nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma tişörtlerindeki mesajlar, Trabzonspor'un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, en son "Göztepe'nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?" sorusunu taraftarlara sordurtmuştu.
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