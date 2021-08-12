https://tr.sputniknews.com/20210812/muglanin-kavaklidere-ilcesindeki-yangin-kontrol-altina-alindi-1047980885.html

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T21:53+0300

2021-08-12T21:53+0300

2021-08-12T21:53+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

muğla

orman yangını

müdahale

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Akşam saatlerinde Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımı Gavur Tepesi mevkisinde başlayan orman yangınına önce vatandaşlar müdahale etti.Bölgedeki yer ekiplerinin ardından havadan 4 helikopter ve bir uçak devreye girdi.Yangına 4 helikopter, 2 tanker uçak havadan, arazözler ile itfaiye ekipleri karadan yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının bölgedeki bir mermer fabrikasının hemen üst bölümünde yer alan elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

muğla

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türkiye, muğla, orman yangını, müdahale