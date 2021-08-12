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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/muglanin-kavaklidere-ilcesindeki-yangin-kontrol-altina-alindi-1047980885.html
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T21:53+0300
2021-08-12T21:53+0300
2021-08-12T21:53+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
muğla
orman yangını
müdahale
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Akşam saatlerinde Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımı Gavur Tepesi mevkisinde başlayan orman yangınına önce vatandaşlar müdahale etti.Bölgedeki yer ekiplerinin ardından havadan 4 helikopter ve bir uçak devreye girdi.Yangına 4 helikopter, 2 tanker uçak havadan, arazözler ile itfaiye ekipleri karadan yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının bölgedeki bir mermer fabrikasının hemen üst bölümünde yer alan elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
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türkiye, muğla, orman yangını, müdahale
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımı Gavur Tepesi mevkisinde başlayan
orman yangınına önce vatandaşlar müdahale etti.
Bölgedeki yer ekiplerinin ardından havadan 4 helikopter ve bir uçak devreye girdi.
Yangına
4 helikopter, 2 tanker uçak havadan, arazözler ile itfaiye ekipleri karadan yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının bölgedeki bir mermer fabrikasının hemen üst bölümünde yer alan elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.