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https://tr.sputniknews.com/20210812/olmeye-geldim-dedi-bacagindan-vuruldu-1047955640.html
'Ölmeye geldim' dedi bacağından vuruldu
'Ölmeye geldim' dedi bacağından vuruldu
Malatya'da bir kişinin ikametine hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs ikinci defa gittiği evde havalı tabanca ile vuruldu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T02:44+0300
2021-08-12T02:44+0300
türkiye
silahlı soygun
yaralanma
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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden M.Y.'nin ikametine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen ve hakkında hırsızlık suçlamasıyla şikayette bulunulan A.C.K., M.Y.'nin Hasırcılar Sokak'ta bulunan ikametine giderek, M.Y. ile görüşmek istediğini belirtti.Kapı önünde bir süre bekleyen A.C.K.'dan bölgeden ayrılması istenirken, 'ölmeye geldim' diyerek ikamete girmeye çalışan şahsa M.Y. evinin balkonundan bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu bacağına isabet alan şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.Y. olayda kullandığı havalı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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silahlı soygun, yaralanma

'Ölmeye geldim' dedi bacağından vuruldu

02:44 12.08.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya'da bir kişinin ikametine hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs ikinci defa gittiği evde havalı tabanca ile vuruldu.
Malatya'da bir kişinin ikametine hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs ikinci defa gittiği evde havalı tabanca ile vuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya'da bir kişinin ikametine hırsızlık için girdiği iddia edilen şahıs ikinci defa gittiği evde havalı tabanca ile vuruldu.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden M.Y.'nin ikametine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen ve hakkında hırsızlık suçlamasıyla şikayette bulunulan A.C.K., M.Y.'nin Hasırcılar Sokak'ta bulunan ikametine giderek, M.Y. ile görüşmek istediğini belirtti.
Kapı önünde bir süre bekleyen A.C.K.'dan bölgeden ayrılması istenirken, 'ölmeye geldim' diyerek ikamete girmeye çalışan şahsa M.Y. evinin balkonundan bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu bacağına isabet alan şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.Y. olayda kullandığı havalı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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