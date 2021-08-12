https://tr.sputniknews.com/20210812/pakdemirli-ulkemizde-gerceklesen-buyuk-yanginlarin-hepsini-sondurmus-olduk--1047962532.html

Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük

Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T10:50+0300

2021-08-12T10:50+0300

2021-08-12T11:14+0300

türkiye

orman yangını

bekir pakdemirli

antalya

muğla

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu."28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:"Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."

antalya

muğla

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türkiye, orman yangını, bekir pakdemirli, antalya, muğla