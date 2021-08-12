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https://tr.sputniknews.com/20210812/pakdemirli-ulkemizde-gerceklesen-buyuk-yanginlarin-hepsini-sondurmus-olduk--1047962532.html
Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:50+0300
2021-08-12T11:14+0300
türkiye
orman yangını
bekir pakdemirli
antalya
muğla
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu."28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:"Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."
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türkiye, orman yangını, bekir pakdemirli, antalya, muğla

Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük

10:50 12.08.2021 (güncellendi: 11:14 12.08.2021)
© AA / Ömer ÜrerTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Ömer Ürer
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
"28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."
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