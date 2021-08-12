https://tr.sputniknews.com/20210812/pfizerin-delta-varyantina-karsi-etkinligi-yuzde-50nin-altinda-sputnik-v-cozum-sunuyor-1047977815.html

Pfizer'in Delta varyantına karşı etkinliği yüzde 50'nin altında: Sputnik V çözüm sunuyor

Pfizer'in Delta varyantına karşı etkinliği yüzde 50'nin altında: Sputnik V çözüm sunuyor

Yeni veriler, Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantı üzerindeki hakimiyetini kaybettiğini gösterirken, Rus aşı üreticileri sorunu çözmek için ortak denemeler... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T21:34+0300

2021-08-12T21:34+0300

2021-08-12T21:34+0300

koronavirüs

pfizer

sputnik v

delta varyantı

abd

rus

açıklama

etkinlik

teklif

aşı

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Massachusetts eyaletinin tatil destinasyonu olan Cape Cod Yarımadası'na bağlı Provincetown'da, temmuz ayında yaklaşık 900 koronavirüs vakası teşhis edilmesi, tüm büyük uluslararası medya kuruluşlarının manşetlerinde yer aldı. Kasaba müdürü Alex Morse'a göre, hastalığa yakalananların yüzde 74'ü aşılanmıştı. Vakaların, son zamanlarda baskın hale gelen son derece bulaşıcı yeni Delta varyantı olup olmadığı o zamanlarda belirsiz olsa da, söz konusu enfeksiyonların Provincetown'dan alınan ilk örneklerinin bazıları, bunların Delta varyantı vakaları olduğunu doğrular nitelikteydi.Birçok bilim insanı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) onaylı aşıların Massachusetts'te ve ülke çapındaki diğer eyaletlerde yeni Kovid-19 dalgasını neden durduramadığını açıklamaya çalışırken, bazı cevaplar ülkenin en saygın tıbbi kurumlarından biri olan Mayo Clinic adlı kuruluştan geldi. Kuruluşun yaptığı çalışma, ABD'de kullanım için onaylanan iki büyük mRNA aşısının (Pfizer/BioNTech ve Moderna) etkinliğinin son haftalarda önemli ölçüde düştüğünü gösteriyordu. Mayo Clinic araştırmacılarına göre, Moderna'nın etkinliğinin yüzde 86'dan yüzde 76'ya, Pfizer'in etkinliğinin ise yüzde 86'dan yüzde 42'ye düştüğü görüldü. Bu keskin düşüş, Minnesota'daki Delta vakalarının yüzde 70'lik artış gösterdiği temmuz ayına denk geldi.ABD'de aşıların etkinliğinin düşmesiyle ilgili bu durum, diğer ülkelere de pek yabancı bir durum değil. İngiltere'de yapılan araştırmalar, ülkede koronavirüse karşı kullanılan aşıların etkinliğinin son zamanlarda yüzde 64'ten yüzde 49'a düştüğünü gösteriyor. İsrail araştırmaları da Pfizer aşılarının etkinliğinin, haziran ve temmuz ayları boyunca yüzde 64'ten yüzde 39'a düştüğünü ortaya çıkardı.Pfizer'in ortalamanın altındaki performansıyla ilgili durum nihayet Washington'ı alarma geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede kullanılan mevcut aşılar hakkında '"İşe yarıyor. Güvenli, ücretsiz ve kullanışlı” gibi demeçler verirken, Mayo Clinic araştırması ABD Başkanı'nın mesajına gölge düşürüyor ve Pfizer aşısının etkinliğinin yüzde 42'ye düştüğü yönündeki haberler Beyaz Saray için hoş olmayan bir sürpriz oluşturuyordu. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Axios'a verdiği demeçte, "Bu bir uyandırma çağrısı değilse, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkililer, CDC onaylı aşılardan oluşan mevcut araç setini kullanarak Delta varyantının yayılmasını önleme konusunda kendilerini bir çıkmazda bulmuş olsalar da, krizden çıkmanın bir yolu olabilir gibi görünüyor. Rusya'nın Sputnik V aşısı, yakın zamanda Kovid-19'un yeni türleri olan Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlarına karşı yüksek etkinlik gösterdi. Ayrıca, Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'nin Delta varyantına karşı yaklaşık yüzde 83 oranında etkili olduğunu ve Rus aşısının kötü şöhretli Delta varyantına karşı dünyanın en iyi silahı haline getirildiğini açıkladı.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na (RDIF) göre, Sputnik V, diğer aşıların etkinliğini artırmak için destekleyici bir doz olarak uygulanabilir. Temel olarak bir 'karıştır ve eşleştir' yaklaşımı olan 'heterolog bağışıklama' yöntemi, daha iyi genel bağışıklık sonuçları elde etmek için Pfizer ve Sputnik V'in birleştirilmesinde kullanılabilir. RDIF, Pfizer'e, halihazırda iki doz Pfizer aşısı olanlar için üçüncü bir güçlendirici doz olarak tek seferlik Sputnik Light aşısının denemelerine başlamasını teklif etti. Bu tarz bir işleyiş, geçen yıl AstraZeneca ile aşılar arası bir iş birliğini başlatmış olan RDIF için yeni bir şey değil. Fon, ortak projelerinin portföyüne Pfizer ile iş birliğini ekleyebilir. Ancak Pfizer ve diğer yabancı şirketlerin yanı sıra, ulusal düzenleyicilerin bu fikre olumlu bir yanıt verip vermeyeceğini göreceğiz.

https://tr.sputniknews.com/20210811/sputnik-v-asisi-1-yasinda-uygulandigi-ulkelerde-simdiye-dek-nasil-bulgular-elde-edildi-1047938384.html

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