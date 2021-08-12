https://tr.sputniknews.com/20210812/prof-dr-unal-daha-kotu-varyantlarin-cikmasindan-cekiniyoruz-1047964728.html

Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz

Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz

Kovid-19 salgınına karşı aşı çağrısı yapan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aşılarımızı tamamlamak zorundayız. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü, aşıyla... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T12:32+0300

2021-08-12T12:32+0300

2021-08-12T12:32+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

necmettin ünal

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çekti.Hastanelere ve yoğun bakımlara çoğunlukla aşılarını olmayan kişilerin yattığını söyledi.Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının ikinci ve üçüncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:'Aşılarımızı hızla tamamlamak zorundayız'Vatandaşların hızla aşılarını tamamlamalarının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ünal, "Aşılama sonucunda hasta olma, PCR pozitif çıkma ve hastalığı ağır geçirme olasılığımız azılıyor. Lütfen aşılarınızı olun. Bu konuda yol alınıyor ama daha hızlı olmak istiyoruz. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.

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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, necmettin ünal