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Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Kovid-19 salgınına karşı aşı çağrısı yapan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aşılarımızı tamamlamak zorundayız. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü, aşıyla... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:32+0300
2021-08-12T12:32+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
necmettin ünal
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çekti.Hastanelere ve yoğun bakımlara çoğunlukla aşılarını olmayan kişilerin yattığını söyledi.Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının ikinci ve üçüncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:'Aşılarımızı hızla tamamlamak zorundayız'Vatandaşların hızla aşılarını tamamlamalarının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ünal, "Aşılama sonucunda hasta olma, PCR pozitif çıkma ve hastalığı ağır geçirme olasılığımız azılıyor. Lütfen aşılarınızı olun. Bu konuda yol alınıyor ama daha hızlı olmak istiyoruz. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.
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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, necmettin ünal

Prof. Dr. Ünal: Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz

12:32 12.08.2021
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Trakya, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
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Kovid-19 salgınına karşı aşı çağrısı yapan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aşılarımızı tamamlamak zorundayız. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü, aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından endişe ediyoruz" dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çekti.
Hastanelere ve yoğun bakımlara çoğunlukla aşılarını olmayan kişilerin yattığını söyledi.
Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının ikinci ve üçüncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Bize yatan hastalara baktığınız zaman büyük oranı aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kişiler olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bize gelen hastalarda genç olmalarına rağmen ek hastalığı olanların daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle ek hastalığı olanların aşılanmamış olması yoğun bakıma yatış olasılığını artırıyor.”

'Aşılarımızı hızla tamamlamak zorundayız'

Vatandaşların hızla aşılarını tamamlamalarının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ünal, "Aşılama sonucunda hasta olma, PCR pozitif çıkma ve hastalığı ağır geçirme olasılığımız azılıyor. Lütfen aşılarınızı olun. Bu konuda yol alınıyor ama daha hızlı olmak istiyoruz. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.
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