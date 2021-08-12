https://tr.sputniknews.com/20210812/rtukten-ask-mantik-intikam-dizisine-ceza-1047963364.html

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza

FOX TV'de yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' adlı diziye RTÜK'ten ceza geldi. Dizi için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T11:51+0300

2021-08-12T11:51+0300

2021-08-12T11:51+0300

rtük

ceza

dizi

fox tv

aşk mantık intikam

cinsiyetçilik

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.Dizide toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu ve senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsay'ın kaleme aldığı dizi, FOX TV'de cuma akşamları ekrana geliyor.

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rtük, ceza, dizi, fox tv, aşk mantık intikam, cinsiyetçilik