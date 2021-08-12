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RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
FOX TV'de yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' adlı diziye RTÜK'ten ceza geldi. Dizi için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T11:51+0300
2021-08-12T11:51+0300
rtük
ceza
dizi
fox tv
aşk mantık intikam
cinsiyetçilik
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.Dizide toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu ve senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsay'ın kaleme aldığı dizi, FOX TV'de cuma akşamları ekrana geliyor.
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rtük, ceza, dizi, fox tv, aşk mantık intikam, cinsiyetçilik

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza

11:51 12.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeAşk Mantık İntikam
Aşk Mantık İntikam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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FOX TV'de yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' adlı diziye RTÜK'ten ceza geldi. Dizi için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.
Dizide toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.
Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu ve senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsay'ın kaleme aldığı dizi, FOX TV'de cuma akşamları ekrana geliyor.
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