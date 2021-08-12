https://tr.sputniknews.com/20210812/rus-disisleri-ukraynanin-dogusundaki-durumun-kotuye-gitmesinden-endiseliyiz-1047954912.html

Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz

Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz

Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun ağustos başından bu... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T01:41+0300

2021-08-12T01:41+0300

2021-08-12T01:41+0300

dünya

donbass

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

ateşkes ihlali

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusunda güvenlik alanındaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu, ağustos başından bu yana yaklaşık 1000 ateşkes ihlali tespit etti" denildi.Topraklarında düzenlenen tatbikatlara geniş uluslararası desteğin olduğu görünümünü oluşturmaya çalışan Ukrayna'nın, tatbikatlarına katılan ülkelerin sayısını kasıtlı olarak fazla gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Bu enformasyonun, 'Ukraynalı askerlerin aklındaki, Rusya ile savaş olduğu ve Batı'nın Ukrayna'ya güvenilir destek verdiği fikrini güçlendirmeye yardımcı olduğu' kaydedilen açıklamada, "Avrupalı yetkililerden ve insan haklarını, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama ilkelerini savunan uluslararası örgütlerin temsilcilerinden Ukrayna yönetiminin milliyetçi açıklamalarıyla ilgili yorumlar bekliyoruz" çağrısı yapıldı.Öte yandan açıklamada, "Ukraynalı yetkililer, siyasi alanda, Donbas’taki anlaşmazlığı çözmek yerine müzakere sürecinde zaten çıkmaza giren durumu yalnızca karmaşıklaştıran adımlar atmaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210721/rusya-donbasstaki-ruslarin-soykirimla-karsi-karsiya-kalmasi-durumunda-onlari-koruyacagiz-1045021938.html

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donbass, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ateşkes ihlali