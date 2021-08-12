https://tr.sputniknews.com/20210812/rus-disisleri-ukraynanin-dogusundaki-durumun-kotuye-gitmesinden-endiseliyiz-1047954912.html
Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz
Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz
Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun ağustos başından bu... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T01:41+0300
2021-08-12T01:41+0300
2021-08-12T01:41+0300
dünya
donbass
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
ateşkes ihlali
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusunda güvenlik alanındaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu, ağustos başından bu yana yaklaşık 1000 ateşkes ihlali tespit etti" denildi.Topraklarında düzenlenen tatbikatlara geniş uluslararası desteğin olduğu görünümünü oluşturmaya çalışan Ukrayna'nın, tatbikatlarına katılan ülkelerin sayısını kasıtlı olarak fazla gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Bu enformasyonun, 'Ukraynalı askerlerin aklındaki, Rusya ile savaş olduğu ve Batı'nın Ukrayna'ya güvenilir destek verdiği fikrini güçlendirmeye yardımcı olduğu' kaydedilen açıklamada, "Avrupalı yetkililerden ve insan haklarını, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama ilkelerini savunan uluslararası örgütlerin temsilcilerinden Ukrayna yönetiminin milliyetçi açıklamalarıyla ilgili yorumlar bekliyoruz" çağrısı yapıldı.Öte yandan açıklamada, "Ukraynalı yetkililer, siyasi alanda, Donbas’taki anlaşmazlığı çözmek yerine müzakere sürecinde zaten çıkmaza giren durumu yalnızca karmaşıklaştıran adımlar atmaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210721/rusya-donbasstaki-ruslarin-soykirimla-karsi-karsiya-kalmasi-durumunda-onlari-koruyacagiz-1045021938.html
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donbass, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ateşkes ihlali
Rus Dışişleri: Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişeliyiz
Ukrayna'nın doğusundaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun ağustos başından bu yana yaklaşık 1000 ateşkes ihlali tespit ettiğini, 10'dan fazla sivilin bu ihlallerin kurbanı olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusunda güvenlik alanındaki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu, ağustos başından bu yana yaklaşık 1000 ateşkes ihlali tespit etti"
denildi.
Topraklarında düzenlenen tatbikatlara geniş uluslararası desteğin olduğu görünümünü oluşturmaya çalışan Ukrayna'nın, tatbikatlarına katılan ülkelerin sayısını kasıtlı olarak fazla gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"10 Temmuz’da biten Deniz Esintisi tatbikatına aslında Kiev’in deklare ettiği gibi 32 değil çok daha az ülke katıldı, birçok ülke bu tatbikata sadece gözlemci olarak askeri ataşelerini gönderdi ya da video bağlantı yoluyla katıldı."
Bu enformasyonun, 'Ukraynalı askerlerin aklındaki, Rusya ile savaş olduğu ve Batı'nın Ukrayna'ya güvenilir destek verdiği fikrini güçlendirmeye yardımcı olduğu' kaydedilen açıklamada, "Avrupalı yetkililerden ve insan haklarını, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama ilkelerini savunan uluslararası örgütlerin temsilcilerinden Ukrayna yönetiminin milliyetçi açıklamalarıyla ilgili yorumlar bekliyoruz" çağrısı yapıldı.
Öte yandan açıklamada, "Ukraynalı yetkililer, siyasi alanda, Donbas’taki anlaşmazlığı çözmek yerine müzakere sürecinde zaten çıkmaza giren durumu yalnızca karmaşıklaştıran adımlar atmaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.