Rus Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile stratejik istikrar görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili stratejik istikrar görüşmelerin sonuçları ile küresel ve bölgesel güvenlik sorunları ele alındı” ifadesine yer verildi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Austin ve Şoygu arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği doğrulanırken, “Görüşmenin amacı, Rusya-ABD stratejik istikrar diyalogunun 28 Temmuz Cenevre’de yeniden başlamasının ardından, şeffaflığı sağlamaya ve riskleri azaltmaya yönelik çabaları desteklemekti” dendi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik istikrar görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili stratejik istikrar görüşmelerin sonuçları ile küresel ve bölgesel güvenlik sorunları ele alındı” ifadesine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Austin ve Şoygu arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği doğrulanırken, “Görüşmenin amacı, Rusya-ABD stratejik istikrar diyalogunun 28 Temmuz Cenevre’de yeniden başlamasının ardından, şeffaflığı sağlamaya ve riskleri azaltmaya yönelik çabaları desteklemekti” dendi.