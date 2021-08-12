https://tr.sputniknews.com/20210812/rusyada-bir-kovid-19-hastanesinde-kedi-kurtarma-operasyonu-1047963458.html

Rusya’da bir Kovid-19 hastanesinde kedi kurtarma operasyonu

Rusya’da bir Kovid-19 hastanesinde kedi kurtarma operasyonu

Rusya’nın Ural bölgesinde bir kedi yavrusu bir Kovid-19 hastanesinin altındaki boru hatlarının bulunduğu alanda sıkışıp kaldı, ancak hastaların sesini duyması... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T11:25+0300

2021-08-12T11:25+0300

2021-08-12T11:56+0300

rusya

kedi

koronavirüs

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Yekaterinburg’daki gönüllü hayvan kurtarma ekipleri, bir kedi yavrusunu ölümden kurtardıklarını açıkladı. Kovid-19 hastanesine dönüştürülen 36. Travma Hastanesi’nden gelen çağrı üzerine ekip olay yerine gitti. Hastalardan biri gün içinde bir yerden miyavlama sesinin duyulduğunu bildirdi. İlk önce kedinin yardım çığlığının nereden geldiği anlaşılamadı. Ancak daha sonra bir doktor hastaların bedenlerinin içinin görüntülenmesi için kullanılan endoskop kamerasından faydalandı. Kedinin yeri tespit edilmesinin ardından kurtarma ekibinden biri boruların olduğu yere indi ve çaresiz kediyi kurtardı. Gönüllü kurtarıcı, “Kedi çok küçüktü, hipotermi geçiriyordu, çok ıslanmştı. Onu orada bırakmak ölüme terk etmek demek olurdu” dedi. Kedi daha sonra da bölgede yaşayan bir kişi tarafından bakıma alındı.

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rusya, kedi, koronavirüs