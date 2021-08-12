https://tr.sputniknews.com/20210812/rusyada-hipersonik-sistemler-ustunde-calisan-sirketin-muduru-vatana-ihanet-suphesiyle-gozaltinda-1047979641.html
Rusya’da hipersonik sistemler üstünde çalışan şirketin müdürü, vatana ihanet şüphesiyle gözaltında
Rusya’da hipersonik sistemler üstünde çalışan şirketin müdürü, vatana ihanet şüphesiyle gözaltında
Rusya Federal Güvenlik Servisi, hipersonik sistemler üstünde çalışan bir araştırma şirketinin genel müdürü Aleksandr Kuranov’u, vatana ihanet ettiği şüphesi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T20:51+0300
2021-08-12T20:51+0300
2021-08-12T20:51+0300
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gözaltı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Hipersonik Sistemler Araştırma Şirketi’nin 73 yaşındaki genel müdürü Aleksandr Kuranov’un vatana ihanet ettiği şüphesi ile başkent Moskova’da gözaltına alındığı açıklamasını yaptı.Hipersonik bir uçak üstünde çalışan şirketin, hükümet ihalelerinde yer aldığı biliniyor. Hipersonik sistemler, cisimlerin ses hızından çok daha hızlı bir biçimde hareket edebilmelerini sağlıyor.FSB yetkilileri, Kuranov’un, üstünde uzun süredir çalıştığı hipersonik sistem araştırmaları hakkında gizli bir bilgiyi yabancı bir ülkenin vatandaşına iletmiş olmasından şüphelendiklerini belirtti.Kuranov’un gün içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. FSB, mahkemeden Kuranov’un şu an için iki ay hapiste tutulmasını isteyecek.Vatana ihanet suçu, Rusya’da 20 seneye kadar hapis ile cezalandırılabiliyor. Daha önce nisan ayında, havacılık üstünde çalışan bir uzman, birtakım teknoloji ve teknik bilgileri yasadışı bir biçimde ihraç etmekten suçlu bulunması üstüne 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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rusya, moskova, fsb, polis, gözaltı, hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, üretici
Rusya’da hipersonik sistemler üstünde çalışan şirketin müdürü, vatana ihanet şüphesiyle gözaltında
Rusya Federal Güvenlik Servisi, hipersonik sistemler üstünde çalışan bir araştırma şirketinin genel müdürü Aleksandr Kuranov’u, vatana ihanet ettiği şüphesi ile gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Hipersonik Sistemler Araştırma Şirketi’nin 73 yaşındaki genel müdürü Aleksandr Kuranov’un vatana ihanet ettiği şüphesi ile başkent Moskova’da gözaltına alındığı açıklamasını yaptı.
Hipersonik bir uçak üstünde çalışan şirketin, hükümet ihalelerinde yer aldığı biliniyor. Hipersonik sistemler, cisimlerin ses hızından çok daha hızlı bir biçimde hareket edebilmelerini sağlıyor.
FSB yetkilileri, Kuranov’un, üstünde uzun süredir çalıştığı hipersonik sistem araştırmaları hakkında gizli bir bilgiyi yabancı bir ülkenin vatandaşına iletmiş olmasından şüphelendiklerini belirtti.
Kuranov’un gün içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. FSB, mahkemeden Kuranov’un şu an için iki ay hapiste tutulmasını isteyecek.
Vatana ihanet suçu, Rusya’da 20 seneye kadar hapis ile cezalandırılabiliyor. Daha önce nisan ayında, havacılık üstünde çalışan bir uzman, birtakım teknoloji ve teknik bilgileri yasadışı bir biçimde ihraç etmekten suçlu bulunması üstüne 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.