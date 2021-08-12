https://tr.sputniknews.com/20210812/rusyada-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybi-sayisi-ilk-kez-800un-uzerine-cikti-1047965240.html

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı ilk kez 800'ün üzerine çıktı

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı ilk kez 800'ün üzerine çıktı

Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle 808 kişi hayatını kaybetti. Bu pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı. Dünkü can kaybı sayısından (799)... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T12:55+0300

2021-08-12T12:55+0300

2021-08-12T12:55+0300

koronavirüs

rusya

moskova

can kaybı

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Gün içinde 808 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadarki can kaybı sayısı 168 bin 49’a çıktı.Son 24 saatte 21 bin 932 vaka daha kaydedildi. Toplam vaka sayısı 6 milyon 534 bin 791 oldu.İyileşenlerin sayısı da 20 bin 195 artarak 5 milyon 828 bin 972’ye yükseldi.

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rusya, moskova, can kaybı, koronavirüs, kovid-19