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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı ilk kez 800'ün üzerine çıktı
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı ilk kez 800'ün üzerine çıktı
Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle 808 kişi hayatını kaybetti. Bu pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı. Dünkü can kaybı sayısından (799)... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:55+0300
2021-08-12T12:55+0300
koronavirüs
rusya
moskova
can kaybı
koronavirüs
kovid-19
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Gün içinde 808 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadarki can kaybı sayısı 168 bin 49’a çıktı.Son 24 saatte 21 bin 932 vaka daha kaydedildi. Toplam vaka sayısı 6 milyon 534 bin 791 oldu.İyileşenlerin sayısı da 20 bin 195 artarak 5 milyon 828 bin 972’ye yükseldi.
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rusya, moskova, can kaybı, koronavirüs, kovid-19

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı ilk kez 800'ün üzerine çıktı

12:55 12.08.2021
© Sputnik / Anton DenisovRusya - maske - koronavirüs
Rusya - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Anton Denisov
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Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle 808 kişi hayatını kaybetti. Bu pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı. Dünkü can kaybı sayısından (799) da 1.13 daha fazla. Gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 21 bin 932 oldu.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Gün içinde 808 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadarki can kaybı sayısı 168 bin 49’a çıktı.
Son 24 saatte 21 bin 932 vaka daha kaydedildi. Toplam vaka sayısı 6 milyon 534 bin 791 oldu.
İyileşenlerin sayısı da 20 bin 195 artarak 5 milyon 828 bin 972’ye yükseldi.
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