https://tr.sputniknews.com/20210812/rusyanin-karadeniz-kiyisindaki-petrol-sizintisi-aciklanandan-400-bin-kat-daha-fazla-1047956762.html

'Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla'

'Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla'

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk’te meydana gelen petrol sızıntısının, kazada sorumluluğu bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun açıkladığından... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T04:38+0300

2021-08-12T04:38+0300

2021-08-12T04:44+0300

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rusya

rusya bilimler akademisi

novorossiysk

karadeniz

petrol sızıntısı

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Uydu verilerinin analizi, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk petrol terminali iskelesinde meydana gelen kaza sonucu oluşan sızıntının, daha önce bildirilenden yaklaşık 400 bin kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun basın servisinden daha önce yapılan açıklamada, Karadeniz’e sızan petrolün yaklaşık 12 metreküp olduğu ve sızıntı alanının 200 metrekare olduğu belirtilmişti.Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Oşinoloji Enstitüsü uzmanları, 8 Ağustos’ta Sentinel-1 uydusunun radar görüntülerini inceleyerek, petrol sızıntısının 80 kilometrelik alana yayıldığını belirledi.Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Petrol birikintisi 8 Ağustos itibariyle, kıyıdan açık denize 19 kilometre mesafeye yayılmış bulunuyor" denildi.Petrol sızıntısı, 7 Ağustos’ta Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun yükleme cihazı VPU-1'den Yunanistan bayraklı Minerva Symphony tankerine petrol pompalanması sırasında meydana gelmişti.Uydu ve meteorolojik verileri analiz etmeye devam eden uzmanlar, elde ettikleri son verileri henüz paylaşmadı.

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rusya, rusya bilimler akademisi, novorossiysk, karadeniz, petrol sızıntısı