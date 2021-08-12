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Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri Günü kutlandı
Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri Günü kutlandı
Hava Kuvvetleri Günü, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde düzenlenen törenle kutlandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T17:30+0300
2021-08-12T17:30+0300
dünya
rusya
suriye
hmeymim
su-24
hmeymim üssü
hmeymim hava üssü
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Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nde bugün Hava Kuvvetleri Günü çerçevesinde tören gerçekleştirildi.Tören, Suriye’de hayatını kaybeden Rus Hava-Uzay Kuvvetleri pilotlarının anısına çelenk bırakılmasıyla başladı. Pilotların geçit töreninin ardından Su-24 bombardıman uçakları ve Su-35 avcı uçakları gösteri uçuşu yaptı.Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri Komutanı Yevgeniy Nikiforov törende yaptığı konuşmada, “2015’ten bu yana Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye semalarında yaşamı tehdit eden koşullarda ve her birinde emeğiniz olan 100 binden fazla sorti yaptı. Uluslararası terörizme karşı mücadeleye olan katkınıza paha biçilemez” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey , asker ve gazileri Hava Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlamış, Hava Kuvvetlerinin ülkenin savunma kabiliyetine sağladığı büyük katkılara vurgu yapmıştı.
rusya
suriye
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rusya, suriye, hmeymim, su-24, hmeymim üssü, hmeymim hava üssü

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Hava Kuvvetleri Günü kutlandı

17:30 12.08.2021
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYRusya / TU-22 / Hmeymim
Rusya / TU-22 / Hmeymim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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Hava Kuvvetleri Günü, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde düzenlenen törenle kutlandı.
Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nde bugün Hava Kuvvetleri Günü çerçevesinde tören gerçekleştirildi.
Tören, Suriye’de hayatını kaybeden Rus Hava-Uzay Kuvvetleri pilotlarının anısına çelenk bırakılmasıyla başladı. Pilotların geçit töreninin ardından Su-24 bombardıman uçakları ve Su-35 avcı uçakları gösteri uçuşu yaptı.
Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri Komutanı Yevgeniy Nikiforov törende yaptığı konuşmada, “2015’ten bu yana Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye semalarında yaşamı tehdit eden koşullarda ve her birinde emeğiniz olan 100 binden fazla sorti yaptı. Uluslararası terörizme karşı mücadeleye olan katkınıza paha biçilemez” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey , asker ve gazileri Hava Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlamış, Hava Kuvvetlerinin ülkenin savunma kabiliyetine sağladığı büyük katkılara vurgu yapmıştı.
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