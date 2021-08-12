https://tr.sputniknews.com/20210812/sakaryada-silahli-vurulan-kisinin-hayatini-cebindeki-1-euro-kurtardi-1047976328.html

Sakarya'da silahlı vurulan kişinin hayatını cebindeki 1 euro kurtardı

Sakarya'da silahlı vurulan kişinin hayatını cebindeki 1 euro kurtardı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Vurulan şahsın cebindeki 1 euro ise... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:49+0300

2021-08-12T18:49+0300

2021-08-12T18:53+0300

yaşam

euro

silahlı saldırı

silah

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Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan terminal mevkiinde C.Ö. isimli şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. idaresindeki aracı durdurdu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre C.Ö., yanındaki silah ile H.K.’ya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun H.K.’nın cebinde bulunan 1 euroya isabet etti. Cebindeki demir para sayesinde ölümden dönen H.K. olayın haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Bölgeye gelen polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yaralı H.K.’nın, Almanya’dan Kocaali’ne iznini kullanmak için geldiği öğrenildi.

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euro, silahlı saldırı, silah