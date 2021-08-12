https://tr.sputniknews.com/20210812/sanliurfada-iki-yabanci-uyruklu-aile-arasindaki-kavgaya-iliskin-valilikten-provokasyon-uyarisi-1047956268.html

Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu aile arasındaki kavgaya ilişkin, Valilikten provokasyon uyarısı

Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu aile arasındaki kavgaya ilişkin, Valilikten provokasyon uyarısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaralananları hastanede... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T03:39+0300

2021-08-12T03:39+0300

2021-08-12T03:39+0300

türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

kavga

provokasyon

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Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çocukların kavgası nedeniyle tartışan yabancı uyruklu iki komşu aile, akşam saatlerinde kavga etti. Kavgada yabancı uyruklu M.H. ve İ.H. yaralanırken 27 yaşındaki Habat Veli hayatını kaybetti. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan Y.B. ve A.Ş. isimli vatandaşlar da yaralandı.Vali ve emniyet müdürü olay yerine gittiŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaşanan olay sonrası Birecik’e gitti. Hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Erin, Kavgayla ilgili bilgi aldı.Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından olayın farklı yansıtılmaya çalışıldığını belirterek vatandaşların bu tür yalan ve yanlış bilgilere itibar etmemesini istedi.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, kavga, provokasyon