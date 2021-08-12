https://tr.sputniknews.com/20210812/sariyerde-orman-yangini-1047972620.html

Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:07+0300

2021-08-12T17:07+0300

2021-08-12T17:09+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

istanbul

türkiye

yangın

orman yangını

sarıyer

itfaiye

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Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. ,Helikopter, su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.

istanbul

sarıyer

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istanbul, türkiye, yangın, orman yangını, sarıyer, itfaiye