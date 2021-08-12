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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/sariyerde-orman-yangini-1047972620.html
Sarıyer'de orman yangını
Sarıyer'de orman yangını
İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T17:07+0300
2021-08-12T17:07+0300
2021-08-12T17:09+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
istanbul
türkiye
yangın
orman yangını
sarıyer
itfaiye
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Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. ,Helikopter, su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.
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istanbul, türkiye, yangın, orman yangını, sarıyer, itfaiye
Sarıyer'de orman yangını
17:07 12.08.2021 (güncellendi: 17:09 12.08.2021)
İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. ,
Helikopter, su atarak yangına müdahale etti.
Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.