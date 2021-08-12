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https://tr.sputniknews.com/20210812/sicak-rekoru-kirildi-tunus-503-dereceyi-gordu-1047978455.html
Sıcak rekoru kırıldı: Tunus 50.3 dereceyi gördü
Sıcak rekoru kırıldı: Tunus 50.3 dereceyi gördü
Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası gerek yaşam koşullarını etkilemesi gerekse sebep olduğu yangınlar yüzünden adeta bir kâbusa... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T20:14+0300
2021-08-12T20:14+0300
dünya
tunus
orman yangını
sıcak hava
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Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşayan Tunus'ta dün termometrelerin 50,3 dereceyi göstermesiyle bir rekora ulaşıldı.Tunus Meteoroloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ülkenin beş ayrı noktasında rekor sıcaklıklar kaydedildi.Kayrevan kentinde termometreler 50,3 dereceyi gösterirken bunun 1968'den bu yana kentte görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.Kayrevan'ın dün Afrika'nın en sıcak, dünyanın ise ikinci sıcak noktası olduğu vurgulandı.Tunus'un güney sınırı yakınlarındaki Tatavin vilayetine bağlı El-Birma beldesinde sıcaklığın 50,1 derece, orta bölgesindeki Sidi Buzid vilayetinde de 47,4 dereceye kadar yükseldiği, bu seviyelerin söz konusu bölgeler için "rekor" sayıldığı bildirildi.Aynı şekilde termometrelerin güneyde Akdeniz kıyısında yer alan Sfaks vilayetinde 45,8 dereceyi, doğudaki sahil boyunca uzanan Nabul vilayetinin başkentinde 46,3 dereceyi ve aynı vilayetteki sahil beldesi Klibya'da da 43,5 dereceyi gösterdiği, bu sıcaklıkların da kayıtlara "rekor" olarak geçtiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Tunus ve Cezayir'in dün Afrika kıtasındaki en sıcak noktalar olduğu aktarıldı.Tunus'taki orman yangınlarıTunus, son dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle patlak veren ve ülkenin kuzeyi ile kuzeybatısında etkili olan çoklu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda 450 hektarlık orman arazisinin kül olduğu bildirilmişti.Tunus'un batı komşusu Cezayir de 18 eyalette çıkan orman yangınlarında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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tunus, orman yangını, sıcak hava

Sıcak rekoru kırıldı: Tunus 50.3 dereceyi gördü

20:14 12.08.2021
© DHAAşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerden olan Tunus'ta rekor kırıldı ve termometreler 50.3 dereceyi gördü.
Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerden olan Tunus'ta rekor kırıldı ve termometreler 50.3 dereceyi gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© DHA
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Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası gerek yaşam koşullarını etkilemesi gerekse sebep olduğu yangınlar yüzünden adeta bir kâbusa dönüştü. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerden olan Tunus'ta rekor kırıldı ve termometreler 50.3 dereceyi gördü.
Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşayan Tunus'ta dün termometrelerin 50,3 dereceyi göstermesiyle bir rekora ulaşıldı.
Tunus Meteoroloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ülkenin beş ayrı noktasında rekor sıcaklıklar kaydedildi.
Kayrevan kentinde termometreler 50,3 dereceyi gösterirken bunun 1968'den bu yana kentte görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.
Kayrevan'ın dün Afrika'nın en sıcak, dünyanın ise ikinci sıcak noktası olduğu vurgulandı.
Tunus'un güney sınırı yakınlarındaki Tatavin vilayetine bağlı El-Birma beldesinde sıcaklığın 50,1 derece, orta bölgesindeki Sidi Buzid vilayetinde de 47,4 dereceye kadar yükseldiği, bu seviyelerin söz konusu bölgeler için "rekor" sayıldığı bildirildi.
Aynı şekilde termometrelerin güneyde Akdeniz kıyısında yer alan Sfaks vilayetinde 45,8 dereceyi, doğudaki sahil boyunca uzanan Nabul vilayetinin başkentinde 46,3 dereceyi ve aynı vilayetteki sahil beldesi Klibya'da da 43,5 dereceyi gösterdiği, bu sıcaklıkların da kayıtlara "rekor" olarak geçtiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Tunus ve Cezayir'in dün Afrika kıtasındaki en sıcak noktalar olduğu aktarıldı.

Tunus'taki orman yangınları

Tunus, son dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle patlak veren ve ülkenin kuzeyi ile kuzeybatısında etkili olan çoklu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda 450 hektarlık orman arazisinin kül olduğu bildirilmişti.

Tunus'un batı komşusu Cezayir de 18 eyalette çıkan orman yangınlarında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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