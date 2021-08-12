https://tr.sputniknews.com/20210812/sosyal-medyadaki-agac-bagisi-cagrilari-icin-uyari-1047977714.html

Sosyal medyadaki ‘ağaç bağışı’ çağrıları için uyarı

Sosyal medyadaki ‘ağaç bağışı’ çağrıları için uyarı

Jandarma Genel Komutanlığı'nca, orman yangınları bahane edilerek sosyal medya hesaplarından yapılan ağaç bağışı çağrılarına yönelik uyarı yapıldı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T19:34+0300

2021-08-12T19:34+0300

2021-08-12T19:34+0300

türkiye

sosyal medya

uyarı

jandarma

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Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabından, orman yangınları bahane edilerek yapılan ağaç bağışı çağrılarına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını bahane ederek ‘zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için sen de destek ol’ adı altında sosyal medya üzerinden gelen URL adreslerine lütfen tıklamayın. Bu tür mesajlar sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmeye yöneliktir” denildi.

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, uyarı, jandarma