https://tr.sputniknews.com/20210812/soygu-afganistandaki-mevcut-durum-sovyet-birlikleri-cekildikten-sonra-olandan-cok-daha-kotu-1047983677.html

Şoygu: Afganistan'daki mevcut durum, Sovyet birlikleri çekildikten sonra olandan çok daha kötü

Şoygu: Afganistan'daki mevcut durum, Sovyet birlikleri çekildikten sonra olandan çok daha kötü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Afganistan'daki mevcut durumun, Sovyet ordu birlikleri bu ülkeden çekildikten sonra yaşanandan çok daha kötü olduğunu ifade etti. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T23:47+0300

2021-08-12T23:47+0300

2021-08-12T23:47+0300

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Uzak Doğu Devlet Ulaştırma Üniversitesi öğrencileriyle görüşmede, Afganistan'daki mevcut durumun, Sovyet birlikleri bu ülkeden çekildikten sonra yaşanan durumdan daha zor olup olmadığı sorusuna, "Zor. Çok daha zor" yanıtını verdi.Görüşmeye katılan bir öğrencinin bulduğu ve Şoygu’nun, moderatörün sözlerine göre 'Taliban üyeleri arasında' durduğu 30 yıllık fotoğrafı değerlendiren Savunma Bakanı, "O dönemde henüz Taliban yoktu. Bu fotoğraf Kabil’de çekildi. Fotoğrafta, yanımda duranlar mücahitler. Biz henüz çekilmemiştik ama onlar artık gelmişlerdi" ifadelerini kullandı.'Rusya'da, 1990'lı yıllardaki ağır durumun tekrarlanması kabul edilemez'Şoygu, Rusya'nın 1990'lı yıllarda geçtiği zorlu siyasi ve ekonomik durumun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, "Tanrı bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Bunun için yaşıyor, bunun için çalışıyoruz. Ülkenin bugün dinamik ve ileriye dönük gelişime ihtiyacı var" dedi.Rusya’nın, 2000'li yıllardan başlayarak çok değiştiğini söyleyen Savunma Bakanı, devlet inşaatının bu aşamasında, "Birçok şey yapıldı, ama sorumluluk da kat kat arttı. Ayrıca biz yaptıklarımız ve yapmak istediklerimiz için de sorumluluk taşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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