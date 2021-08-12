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Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:25+0300
2021-08-12T12:25+0300
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
program
maç
hakem
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Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:13 Ağustos Cuma20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük14 Ağustos Cumartesi19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler15 Ağustos Pazar19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan16 Ağustos Pazartesi19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, program, maç, hakem

Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

12:25 12.08.2021
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
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