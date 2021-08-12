https://tr.sputniknews.com/20210812/super-lig-basliyor-ilk-haftanin-hakemleri-aciklandi-1047964608.html

Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

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süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

program

maç

hakem

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Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:13 Ağustos Cuma20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük14 Ağustos Cumartesi19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler15 Ağustos Pazar19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan16 Ağustos Pazartesi19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, program, maç, hakem