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Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
Afgan ordusunun son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
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afganistan, taliban
Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:31 12.08.2021 (güncellendi: 10:41 12.08.2021)
Afgan ordusunun son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.