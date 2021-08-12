Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/taliban-12-45-yas-arasi-kiz-cocuklariyla-kadinlari-seks-kolesi-yapmak-icin-topluyor-iddiasi-1047976623.html
'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası
'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası
Batı medyası, Taliban savaşçılarının kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayarak seks köleliğine zorladığı iddialarına yer verdi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T18:57+0300
2021-08-12T19:25+0300
dünya
afganistan
taliban
bloomberg
kadın
savaş
kız çocuğu
seks kölesi
news.com.au
news corp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047927261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_626f84c2af370168c9645258ad1dcf23.jpg
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyeti eline alacağı ve kadın hakları başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri işkence ve katliam eşliğinde ayaklar altına alacağına dair öngörüler gerçek olmaya başladı. Afganistan'da son sürat ilerleyerek ülkenin büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban'a bağlı savaşçıların kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayıp seks köleliğine zorladığı iddia edildi. İddiaya göre en küçüğü 12 yaşındaki kız çocukları, 'savaş ganimeti' olarak militanlar arasında paylaştırılıyor.'Liste oluşturun' talimatıNews Corp Australia'nın sahibi olduğu Avustralya merkezli haber sitesi 'news.com.au'nun duyurduğu iddiaları, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'in köşe yazarı Ruth Pollard da kaleme aldı.İlkin Taliban Kültür Komisyonu'nun "Ele geçirilen bölgelerdeki tüm imamlar ve mollalar, Taliban savaşçılarıyla evlenmeleri için 15 yaşından büyük kızların ve 45 yaşından küçük dulların bir listesini Taliban'a vermelidir" diye mektup gönderdiği haberleri geldi.Daha sonra Pollard artık listenin 12 yaşındaki kızları da kapsadığını yazdı."Taliban bazı bölgelerde kapı kapı dolaşıp militanlarıyla zorla evlendirmek için 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınların listesini oluşturuyor" diyen Bloomberg köşe yazarı ekledi:"Kadınlara yine erkek refakatçi olmadan evden çıkamayacakları, çalışamayacakları, ders çalışamayacakları ve istedikleri gibi giyinemeyecekleri söyleniyor. Okullar ve kolejler kapatılıyor ve işletmeler yıkılıyor. Ülkeden kaçmayı göze alabilenlerin göçü her geçen gün artıyor."'Bu, bir seks köleliği biçimi'Batı medyasının haberlerinde Taliban'ın İslam yorumunda kadınların 'alınıp satılan mal' ve savaş sırasında 'ganimet' olarak görüldüğü ifade edildi.Kabil'deki Afganistan Amerikan Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Ömer Sadra "Militanların onlarla evlenmesine bile gerek yok; bu, bir seks köleliği biçimi" diye konuştu.'Sesini çıkaracak kadın kalmayacak'Bloomberg'in görüş aldığı Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi üyesi Ferhunde Zehra Nadiri, 'elde edilen yurttaşlık haklarının hepsinin kaybedilmekte olduğunu' belirtti.'Liderlik pozisyonlarında faaliyet gösterirken ülkedeki durumu değiştirmek için hem güç sahibi istismarcılarla sahada çalışan hem de onlara karşı seslerini yükselten kadınların tehlikede olduklarına' dikkat çeken eski milletvekili Nadiri, 'kadın liderleri ortadan kaldırırlarsa, kadınların seslerini duyuracak ve son 20 yılda elde edilen kazanımları savunacak kimsenin kalmayacağını' dile getirdi.Konuyla ilgili haberleri derleyen Latin Times, "Anne babalar, kızlarının Taliban tarafından alınmasından korktuklarını ifade ederken, dehşete düşmüş kadınlar ülkeden kaçıyor" diye yazdı.Kadın gazetecinin başına gelenlerHaberde Taliban'ın önemli kısmını ele geçirdiği Kuzey Afganistan'da 22 yaşındaki bir kadın gazetecinin Taliban tarafından infaz edileceği korkusuyla amcasıyla birlikte şehirden kaçtığı, burka giyerek civar bir köyde saklandığı, ancak köylüler tarafından Taliban'a ihbar edilmeleri ve "Gelip sizi bulurlarsa köydeki herkesi katlederler" diye zorlanmalarının ardından, ikilinin daha da ücra bir yere kaçtığı, buradaki tüm telefon hatlarının kesik olması nedeniyle ailesinin kadın gazeteciyle temas kuramadığı ve akıbetinden haber alamadığı örneği verildi.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047927261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3722aa973fb11ae6faf8e4b3b48fbfa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, bloomberg, kadın, savaş, kız çocuğu, seks kölesi, news.com.au, news corp, ganimet

'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası

18:57 12.08.2021 (güncellendi: 19:25 12.08.2021)
© İHA / JAWED KARGARTaliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA / JAWED KARGAR
Abone ol
Batı medyası, Taliban savaşçılarının kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayarak seks köleliğine zorladığı iddialarına yer verdi. Haberlere göre en küçüğü 12 yaşındaki kız çocukları, 'savaş ganimeti' olarak militanlar arasında paylaştırılıyor.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyeti eline alacağı ve kadın hakları başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri işkence ve katliam eşliğinde ayaklar altına alacağına dair öngörüler gerçek olmaya başladı. Afganistan'da son sürat ilerleyerek ülkenin büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban'a bağlı savaşçıların kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayıp seks köleliğine zorladığı iddia edildi. İddiaya göre en küçüğü 12 yaşındaki kız çocukları, 'savaş ganimeti' olarak militanlar arasında paylaştırılıyor.

'Liste oluşturun' talimatı

News Corp Australia'nın sahibi olduğu Avustralya merkezli haber sitesi 'news.com.au'nun duyurduğu iddiaları, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'in köşe yazarı Ruth Pollard da kaleme aldı.
İlkin Taliban Kültür Komisyonu'nun "Ele geçirilen bölgelerdeki tüm imamlar ve mollalar, Taliban savaşçılarıyla evlenmeleri için 15 yaşından büyük kızların ve 45 yaşından küçük dulların bir listesini Taliban'a vermelidir" diye mektup gönderdiği haberleri geldi.
Daha sonra Pollard artık listenin 12 yaşındaki kızları da kapsadığını yazdı.
"Taliban bazı bölgelerde kapı kapı dolaşıp militanlarıyla zorla evlendirmek için 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınların listesini oluşturuyor" diyen Bloomberg köşe yazarı ekledi:
"Kadınlara yine erkek refakatçi olmadan evden çıkamayacakları, çalışamayacakları, ders çalışamayacakları ve istedikleri gibi giyinemeyecekleri söyleniyor. Okullar ve kolejler kapatılıyor ve işletmeler yıkılıyor. Ülkeden kaçmayı göze alabilenlerin göçü her geçen gün artıyor."

'Bu, bir seks köleliği biçimi'

Batı medyasının haberlerinde Taliban'ın İslam yorumunda kadınların 'alınıp satılan mal' ve savaş sırasında 'ganimet' olarak görüldüğü ifade edildi.
Kabil'deki Afganistan Amerikan Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Ömer Sadra "Militanların onlarla evlenmesine bile gerek yok; bu, bir seks köleliği biçimi" diye konuştu.

'Sesini çıkaracak kadın kalmayacak'

Bloomberg'in görüş aldığı Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi üyesi Ferhunde Zehra Nadiri, 'elde edilen yurttaşlık haklarının hepsinin kaybedilmekte olduğunu' belirtti.
'Liderlik pozisyonlarında faaliyet gösterirken ülkedeki durumu değiştirmek için hem güç sahibi istismarcılarla sahada çalışan hem de onlara karşı seslerini yükselten kadınların tehlikede olduklarına' dikkat çeken eski milletvekili Nadiri, 'kadın liderleri ortadan kaldırırlarsa, kadınların seslerini duyuracak ve son 20 yılda elde edilen kazanımları savunacak kimsenin kalmayacağını' dile getirdi.
Konuyla ilgili haberleri derleyen Latin Times, "Anne babalar, kızlarının Taliban tarafından alınmasından korktuklarını ifade ederken, dehşete düşmüş kadınlar ülkeden kaçıyor" diye yazdı.

Kadın gazetecinin başına gelenler

Haberde Taliban'ın önemli kısmını ele geçirdiği Kuzey Afganistan'da 22 yaşındaki bir kadın gazetecinin Taliban tarafından infaz edileceği korkusuyla amcasıyla birlikte şehirden kaçtığı, burka giyerek civar bir köyde saklandığı, ancak köylüler tarafından Taliban'a ihbar edilmeleri ve "Gelip sizi bulurlarsa köydeki herkesi katlederler" diye zorlanmalarının ardından, ikilinin daha da ücra bir yere kaçtığı, buradaki tüm telefon hatlarının kesik olması nedeniyle ailesinin kadın gazeteciyle temas kuramadığı ve akıbetinden haber alamadığı örneği verildi.
010004
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:44‘Belarus'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı 2023'te piyasada’
19:34Sosyal medyadaki ‘ağaç bağışı’ çağrıları için uyarı
19:20Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak
19:15Rosoboroneksport: Türkiye ile yakında askeri teçhizat sevkiyatıyla ilgili görüşmeler başlayacak
19:10Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız
18:57Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: 'Şu madalya bazen ağır geliyor, 80 milyonun duası var'
18:57'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası
18:55Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz
18:50Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi, kaldığı evde kafası kesilmiş halde ölü bulundu
18:49Sakarya'da silahlı vurulan kişinin hayatını cebindeki 1 euro kurtardı
18:34Kadına şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'ın 'darp' ifadesi ortaya çıktı
18:29Artvin’de yüzmek için denize giren genç kayboldu
18:22Tunus'ta siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kuruldu
18:20Yeniköy Termik Santrali tam kapasite devreye girdi
18:14Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti
18:12ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
18:06TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
17:57Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın 'tehlikeli sonuçlar doğuracağını' söyledi
17:56Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı
17:50Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz