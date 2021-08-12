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'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası
18:57 12.08.2021 (güncellendi: 19:25 12.08.2021)
© İHA / JAWED KARGARTaliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
© İHA / JAWED KARGAR
Batı medyası, Taliban savaşçılarının kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayarak seks köleliğine zorladığı iddialarına yer verdi. Haberlere göre en küçüğü 12 yaşındaki kız çocukları, 'savaş ganimeti' olarak militanlar arasında paylaştırılıyor.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın hakimiyeti eline alacağı ve kadın hakları başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri işkence ve katliam eşliğinde ayaklar altına alacağına dair öngörüler gerçek olmaya başladı. Afganistan'da son sürat ilerleyerek ülkenin büyük bölümünü kontrolüne alan Taliban'a bağlı savaşçıların kapı kapı dolaşıp genç kızlarla evli olmayan kadınları toplayıp seks köleliğine zorladığı iddia edildi. İddiaya göre en küçüğü 12 yaşındaki kız çocukları, 'savaş ganimeti' olarak militanlar arasında paylaştırılıyor.
'Liste oluşturun' talimatı
News Corp Australia'nın sahibi olduğu Avustralya merkezli haber sitesi 'news.com.au'nun duyurduğu iddiaları, ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'in köşe yazarı Ruth Pollard da kaleme aldı.
Ghazni falls as Taliban takes control of 10th provincial capital#Ghazni #AfghanistanConflict #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/HkdUuGtRAU— Ruptly (@Ruptly) August 12, 2021
İlkin Taliban Kültür Komisyonu'nun "Ele geçirilen bölgelerdeki tüm imamlar ve mollalar, Taliban savaşçılarıyla evlenmeleri için 15 yaşından büyük kızların ve 45 yaşından küçük dulların bir listesini Taliban'a vermelidir" diye mektup gönderdiği haberleri geldi.
Daha sonra Pollard artık listenin 12 yaşındaki kızları da kapsadığını yazdı.
"Taliban bazı bölgelerde kapı kapı dolaşıp militanlarıyla zorla evlendirmek için 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınların listesini oluşturuyor" diyen Bloomberg köşe yazarı ekledi:
"Kadınlara yine erkek refakatçi olmadan evden çıkamayacakları, çalışamayacakları, ders çalışamayacakları ve istedikleri gibi giyinemeyecekleri söyleniyor. Okullar ve kolejler kapatılıyor ve işletmeler yıkılıyor. Ülkeden kaçmayı göze alabilenlerin göçü her geçen gün artıyor."
Women and children last, writes @rpollard https://t.co/MIA2FRYhw4— Bloomberg Opinion (@bopinion) August 11, 2021
'Bu, bir seks köleliği biçimi'
Batı medyasının haberlerinde Taliban'ın İslam yorumunda kadınların 'alınıp satılan mal' ve savaş sırasında 'ganimet' olarak görüldüğü ifade edildi.
Kabil'deki Afganistan Amerikan Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Ömer Sadra "Militanların onlarla evlenmesine bile gerek yok; bu, bir seks köleliği biçimi" diye konuştu.
Afghan women r not spoils of war!“Jihadist have ordered imams in areas they have captured to bring them lists of unmarried women aged 12-45 for their soldiers to marry because they view them as 'qhanimat' 'spoils of war' to be dividedup among the victors” https://t.co/AoCT7QZcfr— Lima Halima Ahmad (@Limaahmad) August 11, 2021
'Sesini çıkaracak kadın kalmayacak'
Bloomberg'in görüş aldığı Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi üyesi Ferhunde Zehra Nadiri, 'elde edilen yurttaşlık haklarının hepsinin kaybedilmekte olduğunu' belirtti.
'Liderlik pozisyonlarında faaliyet gösterirken ülkedeki durumu değiştirmek için hem güç sahibi istismarcılarla sahada çalışan hem de onlara karşı seslerini yükselten kadınların tehlikede olduklarına' dikkat çeken eski milletvekili Nadiri, 'kadın liderleri ortadan kaldırırlarsa, kadınların seslerini duyuracak ve son 20 yılda elde edilen kazanımları savunacak kimsenin kalmayacağını' dile getirdi.
Girls as young as 12 rounded up to be sex slaves as spoils of war by evil Taliban chiefshttps://t.co/bi6uSaNWRO pic.twitter.com/oOKNGt9tIu— Daily Star (@dailystar) August 12, 2021
Konuyla ilgili haberleri derleyen Latin Times, "Anne babalar, kızlarının Taliban tarafından alınmasından korktuklarını ifade ederken, dehşete düşmüş kadınlar ülkeden kaçıyor" diye yazdı.
Kadın gazetecinin başına gelenler
Haberde Taliban'ın önemli kısmını ele geçirdiği Kuzey Afganistan'da 22 yaşındaki bir kadın gazetecinin Taliban tarafından infaz edileceği korkusuyla amcasıyla birlikte şehirden kaçtığı, burka giyerek civar bir köyde saklandığı, ancak köylüler tarafından Taliban'a ihbar edilmeleri ve "Gelip sizi bulurlarsa köydeki herkesi katlederler" diye zorlanmalarının ardından, ikilinin daha da ücra bir yere kaçtığı, buradaki tüm telefon hatlarının kesik olması nedeniyle ailesinin kadın gazeteciyle temas kuramadığı ve akıbetinden haber alamadığı örneği verildi.