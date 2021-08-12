https://tr.sputniknews.com/20210812/tekirdagda-asansor-bosluguna-dusen-bebek-hayatini-kaybetti-1047975395.html

Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansörde 6 metre yükseklikten boşluğa düşen iki aylık bebek yaşamını yitirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:14+0300

2021-08-12T18:14+0300

2021-08-12T18:14+0300

türkiye

tekirdağ

bebek

asansör

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde oturan Faruk-Gülperi Karaşal çiftinin 2 aylık bebeği Avzem Ada Karaşal, asansörün bir anda kapıları kapanmadan yukarı çıkması nedeniyle boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Bebeğinin asansör tarafından yukarı çekildiğini gören Gülperi Karaşal bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi. Apartmanda bulunan Emrah Erat ise bir anda dışarı fırlayarak asansör kapısını açmaya çalıştı. Asansöre sıkışan bebek, 6 metre yüksekten boşluğa düştü. Daha sonra olay yerine çağrılan, 112 Acil Sağlık ekiplerince asansör boşluğuna düşen bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı. 2 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.'Sensör çalışmıyor ve siviç yok'Avzem bebeğin babası Faruk Karaşal, “Daha önce de söyledik. Geldiler her defasında 'sıkıntı yok rahatlıkla kullanabilirsiniz' demelerine rağmen yarım saat sonra yine aynı arızayı veriyordu. Ben 10 aydır buradayım asansörle ilgili devamlı yöneticiyle sürekli görüşüyorum. Ha asansörcü beni muhatap almaz. Bunu anlatmamıza rağmen kimseye sesimiz duyuramadık. Zaten bizi de takmadılar, etmediler. Bir hafta önce yine söyledim ama gelip bakmışlar sözde ama bakmamışlar. Sensörler sözde çalışıyor. Ama biz o kapı sensörlerinin ne durumda olduğunu iyi biliyoruz. Asansör firmaları bunları bildiği halde arızaları gidermemiş. Asansörün siviçleri yokmuş. Bunu da söylediler bize öğrendik. Tarafsız olsun diye başka bir asansör firması da kazadan sonra gelip bakmış. Allah razı olsun o da gerekenleri söylemiş. 'Asansörde şu, şu eksiklikleriniz var' diye. Ne denilebilir ki olan bir cana oldu. Çocuğuma oldu. Her katta bir çocuk asansöre bindiğinde eşlik ederdim bir şey olmasın diye. Çünkü göz göre göre gelen bir şeydi. Defalarca şalteri kaldırdığımıza rağmen çalıştırıldı. Olan çocuğuma oldu. Kimseye bir şey olmadı. İnşallah başka canlar yanmaz, inşallah görenler, duyanlar ilgili kimse akıllanır. Yazık günah her şey para değil. Biz ücretini verdiğimiz halde, ücretini fazlasıyla teklif ettik. Yetmemiş demek ki” diyerek hukuk sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

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tekirdağ, bebek, asansör