https://tr.sputniknews.com/20210812/tff-baskani-nihat-ozdemir-vaka-artisinin-dustugunu-gorursek-hedefimiz-taraftar-sayisini-artirmak-1047969032.html

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Vaka artışının düştüğünü görürsek hedefimiz taraftar sayısını artırmak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Vaka artışının düştüğünü görürsek hedefimiz taraftar sayısını artırmak

Yeni sezon öncesi basının karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Statlardaki taraftar kapasitesinin vaka sayılarındaki... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T15:01+0300

2021-08-12T15:01+0300

2021-08-12T15:01+0300

türkiye

spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

nihat özdemir

teknoloji

stadyum

yabancı oyuncu

gol

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0c/1042638649_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_de1519db3ddb149c8b0acd8628a5bed7.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi açıklamalarda bulundu.'Mutlaka çift aşı istiyoruz'Liglerin seyircili başlaması kararı aldıklarını belirten Özdemir, "PCR testleri bizim için geçerli olacaktı. Biz bunları konuşurken Türkiye'deki günlük vaka sayısı günlük 5 binin altına gelmişti. Dün bu rakam 27 binin üzerine geçti. Korkuyoruz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede şuna karar verdirk. Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz." dedi.Stadyumlardaki taraftar sayısına ilişkin bakanlık ile koordineli hareket ederek çift aşı sisteminin oturtulduğunu gözlemledikleri halde kapasiteyi yüzde 75'e dahi çıkarabileceklerini söyleyen TFF Başkanı, "Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" ifadesini kullandı.'Misafir takım seyircisinin maçlara gelmesi yasak'İki gün önce yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni talimatlara ilişkin kararların alındığını açıklayan Nihat Özdemir, deplasmana gelen takımın taraftarının maçlara gelemeyeceğini duyurdu.Özdemir, "Deplasmana giden taraftarlar otobüsle gidiyor ve mesafeye dikkat edilmiyor. Bu sezon için misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu insan sağlığıdır. Hiçbir zaman misafir takım maçlara seyircili gelemeyecektir" açıklamasında bulundu.'Bu, Türk futbolu için devrimdir'Sezon öncesi Süper Lig Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirten TFF Başkanı, Kulüpler Birliği'nin 'Tahkim Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu seçimle gelsin' talebinin yeterli gelmeyeceğini düşünerek Disiplin Kurulu'nun da seçimle gelmesi yönünde kar aldıklarını belirtti.Özdemir, "Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uygun olacak hem de bağımsız olması bizim işimizi daha kolaylaştıracaktı. Kurullarımızı bir başkan altı asil ve altı tane de yedek üyeyle sağlayacağız. Bu bence Türk futbolu için bir devrimdir. Oybirliğiyle bu kabul edildi" dedi.'Zemini elverişli olmayan stadyumlarda maç oynanmayacak'Geçen yıl stadyum zeminlerinden çok büyük şikayetler aldıklarını belirten Nihat Özdemir, kamuoyunda "TFF sorumluymuş gibi eleştirildi" diyerek bir talimat değişikliği yapıldığını ifade etti.Yeni sezon öncesi alınan karara göre, artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Özdemir, konuya ilişkin, "Artık her ay stat zeminleri denetlenecek. Bir ay olmazsa 1 haftaya inecek. Eğer stat zemini uygun olmazsa, o hafta zemini uygun olmayan statta maç oynatılmayacak. Zemini elverişli olmayan hiçbir statta maç oynatmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.Yabancı oyuncu kuralıSahada bundan böyle 8'den fazla yabancı oyuncunun olmayacağını belirten Nihat Özdemir, "Biz Türk sporcusuna, Türk futbolcusuna değer verilmesini istiyoruz. 8-10 takımımız, yabancı transferlerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle kulübümüz var ki 4.9'la oynamış. 11'in yarısı Türk, yarısı yabancı" dedi.Deplasman gol kuralı kaldırıldıYeni sezon öncesi UEFA'dakine benzer bir karar aldıklarını açıklayan Özdemir, rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdıklarını duyurdu. TFF Başkanı, "Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı" açıklamasında bulundu.Gol çizgisi teknolojisi gelir mi?Yeni sezon öncesi gol çizgisi teknolojisinin gelebileceğinin sinyallerini veren Nihat Özdemir, "Gol çizgisi teknolojisi üzerindeyiz. Çok az olan bir olay. Ama olabiliyor. Her şey olabilir. Bizim liglerimize de gol çizgisi teknolojisi gelebilir. TFF olarak bizim maçlarımıza gelmesini istiyorum. İnşallah yakın zamanda uygulayacağız" dedi.'Yayın ihalesi yıl sonundan önce yapılacak'Digitürk ile yapılan anlaşmanın 4 yıllık olduğunu ve bu sene son sene olduğunu belirten Nihat Özdemir, yayın ihalesi için 9 kişilik bir komisyon kurduklarını ve 31 Aralık'tan önce ihaleyi tamamlamak istediklerini ifade etti. TFF Başkanı, "Kimin kazanacağını göreceğiz. Ne kadar iyi bir rakamla sonlandırırsak bundan en büyük kazancı kulüplerimiz ve Türk futbolu alacak" diye devam etti.Harcama limitleriTakım harcama limitleri konusunda Sicil Kurulu ile TFF'nin ortak çalışarak sınırları belirlediğini belirten Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'e de bu kuralı getirebileceklerini söyledi. "Pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 25 aşabilirsiniz noktasına geldik. Ancak gelecek yıl bu sıfır olacak. Kurlarda büyük hareketler yaşanıyor. Kulüpler hangi kurlarla yapacaklarına dair karar alamıyor" diyen Özdemir, sınırları aşan rakamlar olursa, ihtar ve puan silme gibi cezaların gelebileceğini söyledi.Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kadın futbol takımı kararıGelecek sezon 4 takımın ligden düşeceğini, 3 takımı yükseleceğini ve böylece Süper Lig'e gelecek sezon 19 takımla devam edileceğini duyuran Özdemir, "Topal bir sezon olacak ama sonrasında 18 takıma düşüp öyle devam edeceğiz" dedi. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurararak mücadele edeceğini açıklayan TFF Başkanı, "Bu müjdeyi de buradan duyurayım" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210810/tffk-asi-olmayanlar-stadyuma-giremeyecek-1047893389.html

https://tr.sputniknews.com/20210812/super-lig-basliyor-ilk-haftanin-hakemleri-aciklandi-1047964608.html

https://tr.sputniknews.com/20210731/ali-koc-stadyum-kapasitelerini-yuzde-100e-cikaralim-ama-sadece-asi-olanlari-alalim-1045113968.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir, teknoloji, stadyum, yabancı oyuncu, gol, aşı, seyirci, kovid-19, vaka sayısı