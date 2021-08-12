https://tr.sputniknews.com/20210812/trabzonspor-uefa-avrupa-konferans-liginde-play-off-turuna-yukseldi-1047981566.html

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T22:10+0300

2021-08-12T22:10+0300

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yaşam

molde

trabzonspor

uefa avrupa konferans ligi

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Trabzonspor'un üst turdaki rakibi Roma oldu.10. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde Hamsik'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.17. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.Öte yandan müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi. Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.57.dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu.86.dakikada Hamsik'in pasıyla kaleci Linde'yi geçen Peres, caprazda kaldı vuruşunda ise geriye dönen kaleci Lin'de meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 90+6 dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen'en , Sigurdarson kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 109.dakikada Yunus Mallı'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü.

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molde, trabzonspor, uefa avrupa konferans ligi