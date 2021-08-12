https://tr.sputniknews.com/20210812/ttbden-multecilerle-ilgili-asi-cagrisi-1047975152.html

TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı

TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı Kovid-19 tablosu ve istatistiklerde Türkiye nüfusunun yüzde 5’ini oluşturan Suriyeliler ve kaydı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:06+0300

2021-08-12T18:06+0300

2021-08-12T18:21+0300

türkiye

göçmen

sığınmacı

mülteci

türk tabipleri birliği (ttb)

çağrı

aşı

koronavirüs

kovid-19

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TTB, göçmenlerin sağlık haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 tablolarının geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ile herhangi bir kaydı olmayan göçmenleri kapsamadığını belirtti.Pandemi ile birlikte göçmenlerin hayatlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, birçok açıdan durumları daha da kötüleşen sosyoekonomik yıkıma uğrayan göçmen ve mültecilerin Kovid-19'dan korunmalarının daha güçleştiği belirtildi. Özellikle düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme korkusuyla herhangi bir sağlık merkezine başvuramadığını kaydetti.Salgından etkilenme ihtimali daha fazlaGöçmenlerin aşılanmasının salgınla mücadelede önemli bir araç olduğu açıklanan yazıda salgından etkilenme ihtimali daha fazla olan göçmenlerin, Kovid-19’dan zarar görmemeleri için aşılanmaları gerektiği hatırlatıldı.Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan çalışmaların son derece yetersiz göründüğü, aşı randevu sisteminde; Arapça, Farsça ve Türkiye’de kullanılan diğer birçok dil seçeneği bulunmadığı, ayrıca internete ulaşamamanın da, aşılanmanın önünde ek bir bariyer oluşturduğunun altı çizildi.

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göçmen, sığınmacı, mülteci, türk tabipleri birliği (ttb), çağrı, aşı, koronavirüs, kovid-19