https://tr.sputniknews.com/20210812/ttbden-multecilerle-ilgili-asi-cagrisi-1047975152.html
TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı Kovid-19 tablosu ve istatistiklerde Türkiye nüfusunun yüzde 5’ini oluşturan Suriyeliler ve kaydı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T18:06+0300
2021-08-12T18:06+0300
2021-08-12T18:21+0300
türkiye
göçmen
sığınmacı
mülteci
türk tabipleri birliği (ttb)
çağrı
aşı
koronavirüs
kovid-19
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TTB, göçmenlerin sağlık haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 tablolarının geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ile herhangi bir kaydı olmayan göçmenleri kapsamadığını belirtti.Pandemi ile birlikte göçmenlerin hayatlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, birçok açıdan durumları daha da kötüleşen sosyoekonomik yıkıma uğrayan göçmen ve mültecilerin Kovid-19'dan korunmalarının daha güçleştiği belirtildi. Özellikle düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme korkusuyla herhangi bir sağlık merkezine başvuramadığını kaydetti.Salgından etkilenme ihtimali daha fazlaGöçmenlerin aşılanmasının salgınla mücadelede önemli bir araç olduğu açıklanan yazıda salgından etkilenme ihtimali daha fazla olan göçmenlerin, Kovid-19’dan zarar görmemeleri için aşılanmaları gerektiği hatırlatıldı.Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan çalışmaların son derece yetersiz göründüğü, aşı randevu sisteminde; Arapça, Farsça ve Türkiye’de kullanılan diğer birçok dil seçeneği bulunmadığı, ayrıca internete ulaşamamanın da, aşılanmanın önünde ek bir bariyer oluşturduğunun altı çizildi.
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göçmen, sığınmacı, mülteci, türk tabipleri birliği (ttb), çağrı, aşı, koronavirüs, kovid-19
TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
18:06 12.08.2021 (güncellendi: 18:21 12.08.2021)
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı Kovid-19 tablosu ve istatistiklerde Türkiye nüfusunun yüzde 5’ini oluşturan Suriyeliler ve kaydı olmayan düzensiz göçmenleri kapsamadığına dikkat çekti.
TTB, göçmenlerin sağlık haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 tablolarının geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ile herhangi bir kaydı olmayan göçmenleri kapsamadığını belirtti.
Pandemi ile birlikte göçmenlerin hayatlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, birçok açıdan durumları daha da kötüleşen sosyoekonomik yıkıma uğrayan göçmen ve mültecilerin Kovid-19'dan korunmalarının daha güçleştiği belirtildi. Özellikle düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme korkusuyla herhangi bir sağlık merkezine başvuramadığını kaydetti.
Salgından etkilenme ihtimali daha fazla
Göçmenlerin aşılanmasının salgınla mücadelede önemli bir araç olduğu açıklanan yazıda salgından etkilenme ihtimali daha fazla olan göçmenlerin, Kovid-19’dan zarar görmemeleri için aşılanmaları gerektiği hatırlatıldı.
Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan çalışmaların son derece yetersiz göründüğü, aşı randevu sisteminde; Arapça, Farsça ve Türkiye’de kullanılan diğer birçok dil seçeneği bulunmadığı, ayrıca internete ulaşamamanın da, aşılanmanın önünde ek bir bariyer oluşturduğunun altı çizildi.