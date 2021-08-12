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https://tr.sputniknews.com/20210812/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-39unculuga-geriledi-1047970924.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya düştü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya düştü
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T15:38+0300
2021-08-12T15:42+0300
yaşam
türkiye
fifa
türkiye a milli futbol takımı
futbol
düşüş
sıralama
euro 2020
ülke
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FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2., EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3. sırada yer aldı.EURO 2020 şampiyonu İtalya 5., 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6. sıraya yükseldi.İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
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türkiye, fifa, türkiye a milli futbol takımı, futbol, düşüş, sıralama, euro 2020, ülke

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya düştü

15:38 12.08.2021 (güncellendi: 15:42 12.08.2021)
© AA / Ali BalıkçıTürkiye - İtalya - EURO 2020
Türkiye - İtalya - EURO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Ali Balıkçı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi.
FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.
Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2., EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3. sırada yer aldı.
EURO 2020 şampiyonu İtalya 5., 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6. sıraya yükseldi.
İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.
En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
1.
Belçika 1822
2.
Brezilya 1798
3.
Fransa 1762
4.
İngiltere 1753
5.
İtalya 1745
6.
Arjantin 1714
7.
İspanya 1680
8.
Portekiz 1662
9.
Meksika 1658
10.
ABD 1648
072000
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