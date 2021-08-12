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https://tr.sputniknews.com/20210812/turkiye-temmuzda-rusyadan-tahil-ithalatinda-birinci-siraya-yerlesti-1047971888.html
Türkiye temmuzda Rusya’dan tahıl ithalatında birinci sıraya yerleşti
Türkiye temmuzda Rusya’dan tahıl ithalatında birinci sıraya yerleşti
Rus tahıl ve diğer tarım ürünlerinin taşınmasında lider demiryolu altyapı operatör şirketi Rusargotrans’a bağlı Analitik Merkezi’nin gözlemlerine göre, Türkiye... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T16:36+0300
2021-08-12T16:36+0300
dünya
rusya
türkiye
azerbaycan
ithalat
kuraklık
ihracat
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Rus basınına konuşan merkez Başkanı İgor Pavenskiy, Türkiye’nin temmuzda Rusya’dan 430 bin ton tahıl ithal ettiğini söyledi.Pavenskiy, “Türkiye bu yıl kuraklık nedeniyle tahıl ithalatını artırmayı planlıyor” dedi ve “Geçen tarım yılı (Temmuz 2020-Haziran 2021) sonuçlarına göre Türkiye Rusya’dan 6.8 milyon ton tahıl satın aldı ve tahıl ithalatında Mısır’dan sonra ikinci sırada yer aldı” diye ekledi.Temmuz sonuçlarına göre ise 296 bin 500 tonla Mısır ikinci sırada yer alıyor. Mısır geçen tarım yılında 8.4 milyon ton tahıl ithal etmişti. Üçüncü sırada 260 bin 100 tonla İran, dördüncü sırada 149 bin 200 ile Nijerya var. Tanzanya ise 112 bin 800 ton tahıl satın aldı.Temmuzda 2.07 milyon ton tahıl ihraç edildiKesinleştirilen bilgilere göre temmuzda toplam 2.07 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bu sayıya Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil değil.Azerbaycan geçen sezon Rus tahılının alıcısı olan ülkeler arasında 1.4 milyon tonla beşinci sıradayken, bu tarım yılında yalnızca ağustos ayında aktif şekilde tahıl alımına başladı.
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rusya, türkiye, azerbaycan, ithalat, kuraklık, ihracat

Türkiye temmuzda Rusya’dan tahıl ithalatında birinci sıraya yerleşti

16:36 12.08.2021
© AARusya ithalat
Rusya ithalat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Rus tahıl ve diğer tarım ürünlerinin taşınmasında lider demiryolu altyapı operatör şirketi Rusargotrans’a bağlı Analitik Merkezi’nin gözlemlerine göre, Türkiye temmuzda Rusya’dan tahıl ithalatında birinci sıraya yükseldi.
Rus basınına konuşan merkez Başkanı İgor Pavenskiy, Türkiye’nin temmuzda Rusya’dan 430 bin ton tahıl ithal ettiğini söyledi.
Pavenskiy, “Türkiye bu yıl kuraklık nedeniyle tahıl ithalatını artırmayı planlıyor” dedi ve “Geçen tarım yılı (Temmuz 2020-Haziran 2021) sonuçlarına göre Türkiye Rusya’dan 6.8 milyon ton tahıl satın aldı ve tahıl ithalatında Mısır’dan sonra ikinci sırada yer aldı” diye ekledi.
Temmuz sonuçlarına göre ise 296 bin 500 tonla Mısır ikinci sırada yer alıyor. Mısır geçen tarım yılında 8.4 milyon ton tahıl ithal etmişti. Üçüncü sırada 260 bin 100 tonla İran, dördüncü sırada 149 bin 200 ile Nijerya var. Tanzanya ise 112 bin 800 ton tahıl satın aldı.

Temmuzda 2.07 milyon ton tahıl ihraç edildi

Kesinleştirilen bilgilere göre temmuzda toplam 2.07 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bu sayıya Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil değil.
Azerbaycan geçen sezon Rus tahılının alıcısı olan ülkeler arasında 1.4 milyon tonla beşinci sıradayken, bu tarım yılında yalnızca ağustos ayında aktif şekilde tahıl alımına başladı.
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