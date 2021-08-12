https://tr.sputniknews.com/20210812/turkiyenin-ilk-koku-akademisi-beyoglunda-acildi-1047974034.html

Türkiye'nin ilk 'Koku Akademisi' Beyoğlu'nda açıldı

Türkiye'nin ilk 'Koku Akademisi' Beyoğlu'nda açıldı

Beyoğlu Belediyesi, koku uzmanlarının yetiştirilmesi için Türkiye'nin ilk 'Koku Akademisi'ni açtı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:40+0300

2021-08-12T17:40+0300

2021-08-12T17:41+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

akademi

koku

açılış

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Beyoğlu Belediyesi, Mezopotamya, Hitit, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan Anadolu'nun koku tecrübesini modern koku endüstrisiyle birleştirip koku uzmanı yetiştirilmesi amacıyla Koku Akademisi açtı.Akademinin açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Koku Akademisi'nin önemine işaret ederek, "Bu çalışmaların başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin böylesine kadim bir geleneğinin, daha akademik, daha kurumsal olarak dünyaya açılmış olması da ayrı bir artı olacak" dedi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da 'ilk' koku akademisini açtıklarını belirterek, "Dünyanın ilk Koku Akademisi'nin açılıyor olması çok anlamlı. Kokunun insanla olan ilişkisinin uzun uzun anlatılacak bir boyutu var. 5 duyu organımızdan birine hitap eden bir özellikten bahsediyoruz. Koku en yakın arkadaşımız. Koku ile medeniyetler arasındaki büyük ilişkiler var. Allah her yarattığını bir koku ile yaratmış. Koku insanın ve nesnenin değerini artırır" diye konuştu.Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ve davetliler katıldı.

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istanbul, beyoğlu, akademi, koku, açılış