https://tr.sputniknews.com/20210812/uluslararasi-ceza-mahkemesi-darfurda-islenen-savas-suclari-icin-sudanda-ofis-acacak-1047979447.html
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da işlenen savaş suçları için Sudan'da ofis açacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da işlenen savaş suçları için Sudan'da ofis açacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mahkemenin Sudan'ın başkenti Hartum'da ofis açacağını bildirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T20:48+0300
2021-08-12T20:48+0300
2021-08-12T20:48+0300
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
savaş suçları
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Han, başkent Hartum'daki Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ziyareti süresince Sudan hükümeti ve sivil toplum kuruluşları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.Darfur mağdurlarının adalet beklediklerini ve bunun için Sudan'a geldiğini belirten Han, Sudan hükümeti ile iş birliği içinde çalışılması gerektiğini ifade etti.Zanlıların mahkemeye teslim edilmelerinin önemli bir adım olduğunu dile getiren UCM Başsavcısı, "Sudan hükümetinden delillere ulaşmamızı sağlamalarını istedik. Bu deliler, mahkemedeki çalışmalarımızın başarılı olması için çok önemli." dedi.Beşir'in teslimi için tarih belirlenmediÇalışmalarını iyi bir şekilde sürdürmek için Hartum'da ofis açacaklarını söyleyen Han, bir sonraki Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu ortak toplantısında önemli kararlar verilmesi beklediklerini bildirdi.UCM Başsavcısı Han, eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve mahkemece istenen zanlıların teslimi için tarih belirlenmediğini de kaydetti.Sudan Bakanlar Kurulu, zanlıları UCM'ye teslim etmeye ve UCM Roma Statüsü'ne katılmaya karar vermişti.Bu iki kararın yürürlüğe girmesi için Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunun onayı bekleniyor.UCM'deki Darfur davalarıSudan'ın Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen 2005'te Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.Ali Kuşayb, Haziran 2020'de Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20200610/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-sudana-omer-el-besiri-teslim-etmesi-cagrisi-1042227187.html
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sudan, darfur, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), savaş suçları
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da işlenen savaş suçları için Sudan'da ofis açacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mahkemenin Sudan'ın başkenti Hartum'da ofis açacağını bildirdi.
Han, başkent Hartum'daki Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ziyareti süresince Sudan hükümeti ve sivil toplum kuruluşları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Darfur mağdurlarının adalet beklediklerini ve bunun için Sudan'a geldiğini belirten Han, Sudan hükümeti ile iş birliği içinde çalışılması gerektiğini ifade etti.
Zanlıların mahkemeye teslim edilmelerinin önemli bir adım olduğunu dile getiren UCM Başsavcısı, "Sudan hükümetinden delillere ulaşmamızı sağlamalarını istedik. Bu deliler, mahkemedeki çalışmalarımızın başarılı olması için çok önemli." dedi.
Beşir'in teslimi için tarih belirlenmedi
Çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürmek için Hartum'da ofis açacaklarını söyleyen Han, bir sonraki Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu ortak toplantısında önemli kararlar verilmesi beklediklerini bildirdi.
UCM Başsavcısı Han, eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve mahkemece istenen zanlıların teslimi için tarih belirlenmediğini de kaydetti.
Sudan Bakanlar Kurulu, zanlıları UCM'ye teslim etmeye ve UCM Roma Statüsü'ne katılmaya karar vermişti.
Bu iki kararın yürürlüğe girmesi için Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunun onayı bekleniyor.
UCM'deki Darfur davaları
Sudan'ın Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen 2005'te Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.
UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.
Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.
Ali Kuşayb, Haziran 2020'de Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı olmuştu.