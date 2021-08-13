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Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi
Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi
Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T06:15+0300
2021-08-13T06:15+0300
türkiye
iğdır
ihbar
belediye
dükkan
yılan
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Iğdır’da, bir iş yerine ikindi vakitlerinde bir yılan girdi. Yılanı fark eden iş yeri sahibi Kemal Çimen, durumu hemen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.İhbar üzerine olay gerine gelen ekipler, dükkanda bulunan yılanı dikkatli bir şekilde yakalayarak doğaya bıraktı. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.Yılanı bir pet şişede doğaya salan ekipler, bu tür durumlarda vatandaşların kendilerine haber vermesini istedi.
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iğdır
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iğdır, ihbar, belediye, dükkan, yılan

Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi

06:15 13.08.2021
© İHA Iğdır’da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi.
 Iğdır’da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA
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Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi.
Iğdır’da, bir iş yerine ikindi vakitlerinde bir yılan girdi. Yılanı fark eden iş yeri sahibi Kemal Çimen, durumu hemen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay gerine gelen ekipler, dükkanda bulunan yılanı dikkatli bir şekilde yakalayarak doğaya bıraktı. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.
Yılanı bir pet şişede doğaya salan ekipler, bu tür durumlarda vatandaşların kendilerine haber vermesini istedi.
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