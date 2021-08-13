https://tr.sputniknews.com/20210813/-igdirda-bisiklet-dukkanina-yilan-girdi-1047988599.html

Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi

Iğdır’da bisiklet dükkanına yılan girdi

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir bisiklet dükkanına yılan girdi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T06:15+0300

2021-08-13T06:15+0300

2021-08-13T06:15+0300

türkiye

iğdır

ihbar

belediye

dükkan

yılan

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Iğdır’da, bir iş yerine ikindi vakitlerinde bir yılan girdi. Yılanı fark eden iş yeri sahibi Kemal Çimen, durumu hemen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.İhbar üzerine olay gerine gelen ekipler, dükkanda bulunan yılanı dikkatli bir şekilde yakalayarak doğaya bıraktı. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.Yılanı bir pet şişede doğaya salan ekipler, bu tür durumlarda vatandaşların kendilerine haber vermesini istedi.

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iğdır, ihbar, belediye, dükkan, yılan