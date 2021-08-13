Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210813/234-bin-lira-buharlasti-iddiasi-binance-turkiyeden-aciklama-1048002172.html
'234 bin lira buharlaştı' iddiası: Binance Türkiye'den açıklama
'234 bin lira buharlaştı' iddiası: Binance Türkiye'den açıklama
İstanbul'da Sarper Dağlı adında bir kişi, Binance Türkiye'ye yatırdığı 234 bin liranın buharlaştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın basına... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T15:14+0300
2021-08-13T15:14+0300
türkiye
ekonomi
para
şüpheli
suç duyurusu
binance
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044982308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ccf68cb88f7d13e3877f8815af5cd710.jpg
Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın 'buharlaştırıldığını' iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.Şirket, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:"Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."Ne olmuştu?Esnaf Sarper Dağlı'nın kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren platforma bağlı şirketine yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.Dağlı, hazırladığı ek dilekçeyi soruşturma başlatan savcılığa sunduktan sonra, söz konusu alım satım platformundan dolayı yaşadığını iddia ettiği mağduriyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dilekçesinde, şüpheli şirkete mail gönderdiğini, şirket yetkililerinin kontrolü sağlayıp geri döneceklerini bildirdikleri halde herhangi bir dönüş yapılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:"Şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan, şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli M. Ç. isimli kişiyi aradım durumu izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini istedim. Şüpheli, 'Merak etme, daha önce bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım' diyerek beni teskin etti. Beklediğim halde olumlu bir sonuç alamayınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Şüpheli Ç, sonraki telefon görüşmelerinde bana, 'Paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini vereceğini' söyledi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, şüpheli organize bir dolandırıcılık şebekesidir. İki şüpheli dışında başka şüphelilerin de işin içinde olduğu açıktır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiği için, mağduriyetimin giderilmesi adına şirket banka hesaplarına tedbir konulması ve şüpheliler hakkında dava açılmasını talep ediyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1044982308_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8a7659ebca876e0bd5edf4f3bb4a33e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ekonomi, para, şüpheli, suç duyurusu, binance

'234 bin lira buharlaştı' iddiası: Binance Türkiye'den açıklama

15:14 13.08.2021
© REUTERSBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS
Abone ol
İstanbul'da Sarper Dağlı adında bir kişi, Binance Türkiye'ye yatırdığı 234 bin liranın buharlaştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın basına yansımasının ardından şirketten "Olay müşteri ile üçüncü kişi arasında gerçekleşti" açıklaması geldi.
Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın 'buharlaştırıldığını' iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Şirket, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

Ne olmuştu?

Esnaf Sarper Dağlı'nın kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren platforma bağlı şirketine yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.

Dağlı, hazırladığı ek dilekçeyi soruşturma başlatan savcılığa sunduktan sonra, söz konusu alım satım platformundan dolayı yaşadığını iddia ettiği mağduriyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dilekçesinde, şüpheli şirkete mail gönderdiğini, şirket yetkililerinin kontrolü sağlayıp geri döneceklerini bildirdikleri halde herhangi bir dönüş yapılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan, şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli M. Ç. isimli kişiyi aradım durumu izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini istedim. Şüpheli, 'Merak etme, daha önce bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım' diyerek beni teskin etti. Beklediğim halde olumlu bir sonuç alamayınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım.
Şüpheli Ç, sonraki telefon görüşmelerinde bana, 'Paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini vereceğini' söyledi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, şüpheli organize bir dolandırıcılık şebekesidir. İki şüpheli dışında başka şüphelilerin de işin içinde olduğu açıktır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiği için, mağduriyetimin giderilmesi adına şirket banka hesaplarına tedbir konulması ve şüpheliler hakkında dava açılmasını talep ediyorum."
001001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:46Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek
15:38Şoygu: Rusya ve Çin, ordularının karada, havada ve denizde etkileşimini arttırıyor
15:30Validebağ Korusu'nda yangın çıkardı: 'Oğluma torpil atmayı öğretiyordum'
15:30Acil sağlık hattını arayarak ayakları hakkında konuşan adam yakalandı, 'Fetişim var' dedi
15:29Yeni Zelanda paha biçilmez 'Yüzük' dizisini Britanya'ya kaptırdı
15:17Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'deki vakaların yüzde 85'i Delta varyantı
15:15‘ABD, Afganistan’dan giderken oraya pimi çekilmiş bir bomba bırakmış oldu’
15:14'234 bin lira buharlaştı' iddiası: Binance Türkiye'den açıklama
15:11Güney Kore Savunma Bakanı'ndan özür
15:10Çin'de sel: 21 ölü, 4 kayıp
15:06Lavrov: Birkaç Rus şehri 2036 Olimpiyatları adaylık başvurusu için hazırlanıyor
15:04Sağlık Bakanı Koca: En az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti
14:59İtalya'da tabiat parkında yangın
14:47Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi
14:47İsrail'de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
14:33Şanlıurfa'da boru hattı delindi: Ham petrol metrelerce fışkırdı
14:29Araştırma: Pandemi döneminde doğan neslin IQ'su daha düşük
14:28Prof. Dr. Aslanoğlu: Merkez Bankası’nın niyeti Eylül gibi ilk faiz indirimlerine başlamak
14:25İngiltere Plymouth'ta 5 kişiyi öldüren saldırgan, 22 yaşında bir YouTuber
14:17İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'de eğitim piramidi tekrar kurgulanmalı