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'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası
'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası
8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay'ın geçirdiği geniz ve burun ameliyatından sonra geliştiği öne sürülen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aile... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T23:50+0300
2021-08-14T00:17+0300
yaşam
türkiye
ameliyat
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Show Haber'dan Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre 8 yaşındaki Kağan bademcik ve geniz ameliyatından 1.5 ay sonra hayatını kaybetti.Nazan ve Fatih Akçay çifti küçük oğulları Kağan Fikret'i 19 Ağustos 2020'de İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye götürdü. Ameliyattan sonra küçük çocukta bazı komplikasyonlar gelişti.8 yaşındaki çocuk, 3 farklı hastane de tedavi altına alındı. "Özel hastanedeki katil doktorun başlangıcıyla devlet hastanesi devam etti ve üniversite hastanesi de son noktayı koydu" diye süreci özetleyen anne Nazan Akçay, "Hala hasta alıyorlar, hala hasta bakabiliyorlar, hiç mi vicdanın sızlamıyor" diye sorumlu tuttuğu doktorlara seslendi.Aile, oğullarının ihmale kurban gittiğini iddia ederken, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.
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türkiye, ameliyat

'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası

23:50 13.08.2021 (güncellendi: 00:17 14.08.2021)
© AAAntalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi
Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay'ın geçirdiği geniz ve burun ameliyatından sonra geliştiği öne sürülen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aile, doktorlardan şikayetçi oldu.
Show Haber'dan Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre 8 yaşındaki Kağan bademcik ve geniz ameliyatından 1.5 ay sonra hayatını kaybetti.
Nazan ve Fatih Akçay çifti küçük oğulları Kağan Fikret'i 19 Ağustos 2020'de İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye götürdü. Ameliyattan sonra küçük çocukta bazı komplikasyonlar gelişti.
8 yaşındaki çocuk, 3 farklı hastane de tedavi altına alındı. "Özel hastanedeki katil doktorun başlangıcıyla devlet hastanesi devam etti ve üniversite hastanesi de son noktayı koydu" diye süreci özetleyen anne Nazan Akçay, "Hala hasta alıyorlar, hala hasta bakabiliyorlar, hiç mi vicdanın sızlamıyor" diye sorumlu tuttuğu doktorlara seslendi.
Aile, oğullarının ihmale kurban gittiğini iddia ederken, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.
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