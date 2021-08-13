https://tr.sputniknews.com/20210813/8-yasindaki-kagan-bademcik-ameliyatindan-sonra-hayatini-kaybetti-iddiasi-1048017800.html

'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası

'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası

8 yaşındaki Kaan Fikret Akçay'ın geçirdiği geniz ve burun ameliyatından sonra geliştiği öne sürülen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aile... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:50+0300

2021-08-13T23:50+0300

2021-08-14T00:17+0300

yaşam

türkiye

ameliyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104096/29/1040962936_0:298:900:804_1920x0_80_0_0_817c0979e59090144e34c9d140817bbc.jpg

Show Haber'dan Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre 8 yaşındaki Kağan bademcik ve geniz ameliyatından 1.5 ay sonra hayatını kaybetti.Nazan ve Fatih Akçay çifti küçük oğulları Kağan Fikret'i 19 Ağustos 2020'de İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye götürdü. Ameliyattan sonra küçük çocukta bazı komplikasyonlar gelişti.8 yaşındaki çocuk, 3 farklı hastane de tedavi altına alındı. "Özel hastanedeki katil doktorun başlangıcıyla devlet hastanesi devam etti ve üniversite hastanesi de son noktayı koydu" diye süreci özetleyen anne Nazan Akçay, "Hala hasta alıyorlar, hala hasta bakabiliyorlar, hiç mi vicdanın sızlamıyor" diye sorumlu tuttuğu doktorlara seslendi.Aile, oğullarının ihmale kurban gittiğini iddia ederken, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ameliyat