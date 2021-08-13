https://tr.sputniknews.com/20210813/abd-afganistandan-giderken-oraya-pimi-cekilmis-bir-bomba-birakmis-oldu-1048002458.html

‘ABD, Afganistan’dan giderken oraya pimi çekilmiş bir bomba bırakmış oldu’

‘ABD, Afganistan’dan giderken oraya pimi çekilmiş bir bomba bırakmış oldu’

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararıyla birlikte Taliban da ülkedeki kontrol sahasını genişletmeye devam ediyor. Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:15+0300

2021-08-13T15:15+0300

2021-08-13T15:15+0300

dünya

abd

rusya

recep tayyip erdoğan

iran

afganistan

türkiye

taliban

joe biden

kabil

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Taliban güçleri Afganistan'da, başkent Kabil'e yaklaşıyor. Afganistan'ın güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Kandahar vilayetinin merkezi de Taliban'ın eline geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı ve ülkedeki vatandaşlarına üst üste Afganistan’ı terk etme çağrılarında bulundu.Türkiye’nin ise Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik talebi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün katıldığı bir yayında, “Taliban ile bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” ifadelerini kullandı.Tüm bu gelişmeler Afganistan’da hızla değişen sürecin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Tolga Sakman, Afganistan’daki son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.‘ABD, tek taşla 4 kuş vurmuş oldu’Yavuz, “ABD’nin Taliban’la anlaşmış olma ihtimali var. Ama Taliban’ın bu kadar hızlı hareket edeceğini doğru değerlendirememiş de olabilir” diyerek oradaki durumu şöyle anlattı:‘Ülkeyi Taliban’a bırakacağını öngörerek hareket ettiği anlamına geliyor’Sakman da “ABD’nin büyükelçiliğini boşaltma sürecini çok sonradan alınmış bir karar, ani bir gelişme olarak düşünmüyorum” diyerek şu noktaların altını çizdi:‘Türk ordusu Taliban’la çatışmak zorunda kalabilir’Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taliban açıklaması nasıl yorumlanmalı? Emekli Tümgeneral Yavuz’un görüşleri şu şekilde:‘Bugünkü şartlardan farklı olacak’DİPAM Başkanı Sakman’ın görüşü de “Taliban’ın ülkedeki kazandığı güç ortada. Bu saatten sonra Afganistan’da çözüm odaklı hareket etmek isteyen herkes zannediyorum bir şekilde Taliban’la temas kurmak zorunda kalır” yönünde. “Fakat” diye söze başlayan Sakman, şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20210812/soygu-afganistandaki-mevcut-durum-sovyet-birlikleri-cekildikten-sonra-olandan-cok-daha-kotu-1047983677.html

rusya

iran

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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