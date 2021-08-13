Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/abd-kabil-buyukelciligindeki-personelinin-tahliyesi-icin-operasyonun-basladigini-acikladi-1048015657.html
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:10+0300
2021-08-13T22:49+0300
dünya
abd
afganistan
abd savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104072/50/1040725083_0:6:2000:1131_1920x0_80_0_0_73d9c15e1c407f9cfde1cfe1b69dda29.jpg
Pentagon Sözcüsü Kirby, basın brifinginde Afganistan'daki Amerikan diplomatik personelin tahliyesiyle ilgili operasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.Yaklaşık 3 bin askerin tahliye için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.Kirby, ABD askerleri ile Taliban'ın karşı karşıya gelme olasılığına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:ABD'nin 20 yıllık süreçte Afganistan'dan hem yönetim hem de güvenlik güçleri anlamında gerekli tüm desteği sağladığını, artık Afgan yönetiminin Taliban'a karşı duracak kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade eden Kirby, şu an Amerikan askerlerinin ve ülkedeki diğer Amerikalı personelin çekilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.Kirby ayrıca Afganistan'da siyasi bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Taliban'ın bu müzakere sürecine aktif olarak katılıp siyasi bir sonuca ulaşmaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
abd
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104072/50/1040725083_138:0:1914:1332_1920x0_80_0_0_2f37be241b43c886f8228e1861f5db2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, abd savunma bakanlığı (pentagon)

ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı

22:10 13.08.2021 (güncellendi: 22:49 13.08.2021)
© REUTERS / TOM BRENNERAfganistan’daki ABD askerleri
Afganistan’daki ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine ilişkin herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtti.
Pentagon Sözcüsü Kirby, basın brifinginde Afganistan'daki Amerikan diplomatik personelin tahliyesiyle ilgili operasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.
Yaklaşık 3 bin askerin tahliye için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.
Kirby, ABD askerleri ile Taliban'ın karşı karşıya gelme olasılığına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
"Geleceği göremem, ancak şunu söyleyebilirim, 11 Eylül'den sonra Afganistan'a gönderilen askerler yapmaları gereken şeyi yaptı, yani Afganistan'ın ABD'ye yönelik terör saldırılarına güvenli liman olmasını önleme ve El-Kaide gibi grupların kapasitelerini ciddi şekilde geriletme görevini yaptılar."
ABD'nin 20 yıllık süreçte Afganistan'dan hem yönetim hem de güvenlik güçleri anlamında gerekli tüm desteği sağladığını, artık Afgan yönetiminin Taliban'a karşı duracak kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade eden Kirby, şu an Amerikan askerlerinin ve ülkedeki diğer Amerikalı personelin çekilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.
Kirby ayrıca Afganistan'da siyasi bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Taliban'ın bu müzakere sürecine aktif olarak katılıp siyasi bir sonuca ulaşmaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
120000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:18Ukrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak
23:17Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
23:12Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
23:07Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
23:04BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
22:43Aranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı
22:37Fatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı
22:32Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
22:32Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
22:18Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi
22:15ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek
22:10ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı
22:07Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur
22:04Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun Afganistan'ı savunacaklarını söyledi
22:04BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
21:55NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı
21:41Sel bölgesinde alacaklar ertelendi
21:37İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
21:33Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi
21:10Bakan Çavuşoğlu: Bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücümüz milletimiz oldu