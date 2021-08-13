https://tr.sputniknews.com/20210813/abd-ve-abye-ragmen-imf-belarusa-1-milyar-dolar-verebilecek-1048015739.html

ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek

ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko idaresine mali desteğe karşı çıkmasına ve yaptırımlar uygulamasına rağmen... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:15+0300

2021-08-13T22:15+0300

2021-08-13T22:15+0300

ekonomi

belarus

aleksandr lukaşenko

imf

ödenek

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Bloomberg, IMF’nın koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için bünyesinde bulunan üye ülkelere yapacağı toplam 650 milyar dolar yardım kapsamında, Belarus’a 910 milyon dolar tahsis edebileceğini belirtti.Haberde, bu parayı almanın tek şartı, ülkenin IMF’nin diğer üyeleri tarafından tanınması olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Bloomberg’e yapılan açıklamada, bir yandan IMF’nin salgının etkilerini azaltmak için yaptığı yardıma destek verdikleri, diğer yandan müttefikleriyle birlikte Aleksandr Lukaşenko hükümetine baskı olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.IMF’nin açıklamasında da Belarus’un mevcut yönetimiyle işbirliğini sürdüren uluslararası toplumun görüşünü baz aldıkları kaydedildi.

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belarus, aleksandr lukaşenko, imf, ödenek