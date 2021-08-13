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ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek
ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek
ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko idaresine mali desteğe karşı çıkmasına ve yaptırımlar uygulamasına rağmen... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:15+0300
2021-08-13T22:15+0300
ekonomi
belarus
aleksandr lukaşenko
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Bloomberg, IMF’nın koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için bünyesinde bulunan üye ülkelere yapacağı toplam 650 milyar dolar yardım kapsamında, Belarus’a 910 milyon dolar tahsis edebileceğini belirtti.Haberde, bu parayı almanın tek şartı, ülkenin IMF’nin diğer üyeleri tarafından tanınması olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Bloomberg’e yapılan açıklamada, bir yandan IMF’nin salgının etkilerini azaltmak için yaptığı yardıma destek verdikleri, diğer yandan müttefikleriyle birlikte Aleksandr Lukaşenko hükümetine baskı olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.IMF’nin açıklamasında da Belarus’un mevcut yönetimiyle işbirliğini sürdüren uluslararası toplumun görüşünü baz aldıkları kaydedildi.
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belarus, aleksandr lukaşenko, imf, ödenek

ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek

22:15 13.08.2021
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
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ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko idaresine mali desteğe karşı çıkmasına ve yaptırımlar uygulamasına rağmen Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Belarus hükümetine yaklaşık 1 milyar dolar yardım sağlayabileceği belirtildi.
Bloomberg, IMF’nın koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için bünyesinde bulunan üye ülkelere yapacağı toplam 650 milyar dolar yardım kapsamında, Belarus’a 910 milyon dolar tahsis edebileceğini belirtti.
Haberde, bu parayı almanın tek şartı, ülkenin IMF’nin diğer üyeleri tarafından tanınması olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Bloomberg’e yapılan açıklamada, bir yandan IMF’nin salgının etkilerini azaltmak için yaptığı yardıma destek verdikleri, diğer yandan müttefikleriyle birlikte Aleksandr Lukaşenko hükümetine baskı olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.
IMF’nin açıklamasında da Belarus’un mevcut yönetimiyle işbirliğini sürdüren uluslararası toplumun görüşünü baz aldıkları kaydedildi.
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