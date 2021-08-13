https://tr.sputniknews.com/20210813/abdde-apple-ve-googlein-uygulama-magazalari-icin-yasa-tasarisi-1048017670.html

ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı

ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:46+0300

2021-08-13T23:46+0300

2021-08-13T23:46+0300

dünya

abd

apple

google

abd temsilciler meclisi

yasa tasarısı

cumhuriyetçi

demokrat

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ABD'de Demokrat Hank Johnson ve Cumhuriyetçi Ken Buck tarafından sunulan tasarının, büyük uygulama mağazalarının, başka bir uygulama mağazası veya ödeme sistemi aracılığıyla farklı fiyatlar veya koşullar sunan uygulamaları cezalandırmalarını engelleyecek, iki partinin senatörleri tarafından bu hafta sunulan bir düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunun altı çizildi.Cumhuriyetçi Buck tarafından yapılan açıklamada, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı kurduğu ve uygulama sahiplerinin müşterilerine ulaşmak için bu şirketlerin belirledikleri koşulları kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı.ABD'li tüketicilerin uygulama mağazalarından geçen yıl 13.4 milyar uygulama indirdiği belirtilerek, yaklaşık 33 milyar dolar harcadığı açıklandı.

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abd, apple, google, abd temsilciler meclisi, yasa tasarısı, cumhuriyetçi, demokrat