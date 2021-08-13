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ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı
ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T23:46+0300
2021-08-13T23:46+0300
dünya
abd
apple
google
abd temsilciler meclisi
yasa tasarısı
cumhuriyetçi
demokrat
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ABD'de Demokrat Hank Johnson ve Cumhuriyetçi Ken Buck tarafından sunulan tasarının, büyük uygulama mağazalarının, başka bir uygulama mağazası veya ödeme sistemi aracılığıyla farklı fiyatlar veya koşullar sunan uygulamaları cezalandırmalarını engelleyecek, iki partinin senatörleri tarafından bu hafta sunulan bir düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunun altı çizildi.Cumhuriyetçi Buck tarafından yapılan açıklamada, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı kurduğu ve uygulama sahiplerinin müşterilerine ulaşmak için bu şirketlerin belirledikleri koşulları kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı.ABD'li tüketicilerin uygulama mağazalarından geçen yıl 13.4 milyar uygulama indirdiği belirtilerek, yaklaşık 33 milyar dolar harcadığı açıklandı.
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abd, apple, google, abd temsilciler meclisi, yasa tasarısı, cumhuriyetçi, demokrat

ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı

23:46 13.08.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND/LOIC VENANCE apple + google
apple + google - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND/LOIC VENANCE
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama mağazalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.
ABD'de Demokrat Hank Johnson ve Cumhuriyetçi Ken Buck tarafından sunulan tasarının, büyük uygulama mağazalarının, başka bir uygulama mağazası veya ödeme sistemi aracılığıyla farklı fiyatlar veya koşullar sunan uygulamaları cezalandırmalarını engelleyecek, iki partinin senatörleri tarafından bu hafta sunulan bir düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunun altı çizildi.
Cumhuriyetçi Buck tarafından yapılan açıklamada, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı kurduğu ve uygulama sahiplerinin müşterilerine ulaşmak için bu şirketlerin belirledikleri koşulları kabul etmek zorunda kaldığı vurgulandı.
ABD'li tüketicilerin uygulama mağazalarından geçen yıl 13.4 milyar uygulama indirdiği belirtilerek, yaklaşık 33 milyar dolar harcadığı açıklandı.
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