https://tr.sputniknews.com/20210813/abdde-tuketici-guveni-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1048008744.html

ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70.2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T18:02+0300

2021-08-13T18:02+0300

2021-08-13T18:03+0300

ekonomi

abd

fed

açıklama

karar

faiz

tüketim

tüketici güven endeksi

tüketici

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 11 puan azalarak 70.2 değerine düştü.Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde temmuzda olduğu gibi 81.2 değerini alması öngörülüyordu.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6.6 puan azalarak 77.9'a geriledi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 13.8 puan azalışla 65.2 seviyesine indi.'Tüketiciler çarpıcı bir güven kaybı yaşadı'Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin ağustos ayının ilk yarısında "çarpıcı" bir güven kaybı yaşadığını belirtti.Curtin, tüketici güvenindeki kaybın gelir, yaş ve eğitim alt gruplarının hepsinde yaygın olduğunu ve tüm bölgelerde gözlendiğine işaret ederek, güven kaybının kişisel finanstan enflasyon ve işsizlik dahil olmak üzere beklentilere kadar ekonominin tüm yönlerini kapsadığını aktardı.Delta varyantı nedeniyle salgının yeniden artmasına ilişkin endişelere de dikkati çeken Curtin, "Tüketiciler, ekonominin performansının önümüzdeki birkaç ay içinde azalacağını düşündüler. Ancak olumsuz ekonomik değerlendirmelerdeki olağanüstü artış, aynı zamanda, özellikle salgının yakında sona ereceğine dair altüst olan umutlardan kaynaklanan duygusal bir tepkiyi de yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.Curtin, gelecek aylarda, tüketicilerin tekrar daha makul beklentileri dile getirmesinin ve delta varyantının kontrolüyle tamamen iyimserliğe doğru kaymasının muhtemel olduğunu kaydetti.

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