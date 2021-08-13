Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210813/abdde-tuketici-guveni-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1048008744.html
ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70.2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:02+0300
2021-08-13T18:03+0300
ekonomi
abd
fed
açıklama
karar
faiz
tüketim
tüketici güven endeksi
tüketici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043535425_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_506bcc56cce3a6714a68da207bc61891.jpg
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 11 puan azalarak 70.2 değerine düştü.Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde temmuzda olduğu gibi 81.2 değerini alması öngörülüyordu.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6.6 puan azalarak 77.9'a geriledi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 13.8 puan azalışla 65.2 seviyesine indi.'Tüketiciler çarpıcı bir güven kaybı yaşadı'Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin ağustos ayının ilk yarısında "çarpıcı" bir güven kaybı yaşadığını belirtti.Curtin, tüketici güvenindeki kaybın gelir, yaş ve eğitim alt gruplarının hepsinde yaygın olduğunu ve tüm bölgelerde gözlendiğine işaret ederek, güven kaybının kişisel finanstan enflasyon ve işsizlik dahil olmak üzere beklentilere kadar ekonominin tüm yönlerini kapsadığını aktardı.Delta varyantı nedeniyle salgının yeniden artmasına ilişkin endişelere de dikkati çeken Curtin, "Tüketiciler, ekonominin performansının önümüzdeki birkaç ay içinde azalacağını düşündüler. Ancak olumsuz ekonomik değerlendirmelerdeki olağanüstü artış, aynı zamanda, özellikle salgının yakında sona ereceğine dair altüst olan umutlardan kaynaklanan duygusal bir tepkiyi de yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.Curtin, gelecek aylarda, tüketicilerin tekrar daha makul beklentileri dile getirmesinin ve delta varyantının kontrolüyle tamamen iyimserliğe doğru kaymasının muhtemel olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210806/fed-buyuk-bankalar-icin-sermaye-gereksinimlerini-acikladi-1045174642.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043535425_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f6c1f6a9745f863bc96f3735c5131466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fed, açıklama, karar, faiz, tüketim, tüketici güven endeksi, tüketici

ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde

18:02 13.08.2021 (güncellendi: 18:03 13.08.2021)
© AAABD ticaret açığı, abd bayrağı-ekonomi, abd ekonomisi
ABD ticaret açığı, abd bayrağı-ekonomi, abd ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
Abone ol
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70.2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 11 puan azalarak 70.2 değerine düştü.
Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde temmuzda olduğu gibi 81.2 değerini alması öngörülüyordu.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6.6 puan azalarak 77.9'a geriledi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 13.8 puan azalışla 65.2 seviyesine indi.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2021
DÜNYA
Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı
6 Ağustos, 08:05

'Tüketiciler çarpıcı bir güven kaybı yaşadı'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin ağustos ayının ilk yarısında "çarpıcı" bir güven kaybı yaşadığını belirtti.
Curtin, tüketici güvenindeki kaybın gelir, yaş ve eğitim alt gruplarının hepsinde yaygın olduğunu ve tüm bölgelerde gözlendiğine işaret ederek, güven kaybının kişisel finanstan enflasyon ve işsizlik dahil olmak üzere beklentilere kadar ekonominin tüm yönlerini kapsadığını aktardı.
Delta varyantı nedeniyle salgının yeniden artmasına ilişkin endişelere de dikkati çeken Curtin, "Tüketiciler, ekonominin performansının önümüzdeki birkaç ay içinde azalacağını düşündüler. Ancak olumsuz ekonomik değerlendirmelerdeki olağanüstü artış, aynı zamanda, özellikle salgının yakında sona ereceğine dair altüst olan umutlardan kaynaklanan duygusal bir tepkiyi de yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Curtin, gelecek aylarda, tüketicilerin tekrar daha makul beklentileri dile getirmesinin ve delta varyantının kontrolüyle tamamen iyimserliğe doğru kaymasının muhtemel olduğunu kaydetti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:52Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
18:46Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
18:42QAnon komplo teorilerine itibar eden baba, canavara dönüşecekler diye iki çocuğunu zıpkınla öldürdü
18:38Bahçeli: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır
18:34Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
18:22Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor
18:17RTÜK Başkanı Şahin’den sel haberleri için medya kuruluşlarına uyarı
18:16Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
18:14Rus petrol devi Rosneft’in kârı 5.4 kat arttı
18:08Gazeteciler değerlendirdi: AK Parti’nin 19 yıllık iktidarının sırrı ne?
18:02ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde
17:54Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
17:46Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız, koronavirüsten hayatını kaybetti
17:43Van Valiliği'nden Metro Turizm açıklaması: Araç sürücüsü gözaltına alındı
17:34TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
17:29Lavrov: Başlıca endişemiz, Afganistan’da yaşananların Orta Asya’ya sıçrama olasılığı
17:29Resmi Gazete'de yayımlandı: Takograf Cihazları Yönetmeliği'nde değişiklik
17:23İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksinin çalışma izni askıya alındı
17:22ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
17:20Moskova Metrosu’nda yüz tanıma teknolojisi ile ödeme sistemi test edilmeye başlandı