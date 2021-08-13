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https://tr.sputniknews.com/20210813/afgan-guclerinin-son-8-gunde-talibana-karsi-kaybettigi-vilayet-merkezi-sayisi-kandahar-ile-12-oldu-1047985205.html
Afgan güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Kandahar ile 12 oldu
Afgan güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Kandahar ile 12 oldu
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T00:57+0300
2021-08-13T00:57+0300
2021-08-13T00:57+0300
dünya
afganistan
taliban
kandahar
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Yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.
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afganistan, taliban, kandahar
Afgan güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Kandahar ile 12 oldu
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.
Yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.
Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.
Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.