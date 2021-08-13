https://tr.sputniknews.com/20210813/agir-ceza-mahkemesi-hakimi-yargiladigi-sanikla-icki-masasinda-1047996154.html

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Antalya'da, 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:34+0300

2021-08-13T12:34+0300

2021-08-13T12:34+0300

fotoğraf

antalya

alkol

hakim

ağır ceza mahkemesi

suç

sanık

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019 yılı aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalandı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin avukatlarınca yapılan itiraz üzerine 6 şüpheli, 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazançŞüphelilerle ilgili soruşturma tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'nın yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.'nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istendi.Olayla ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçundan beraatini talep etti. Savcı, 3 farklı olayda ise sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak, E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.'nın cezalandırılmalarını talep etti.Biri hariç tüm sanıklar beraat ettiMahkeme, 25 Mayıs 2021 tarihindeki karar duruşmasında ise haklarında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirterek, F.Ö. haricindeki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verdi. Mahkeme heyeti, F.Ö.'nün şikayetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediğini belirterek, 2,5 yıl hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verdi. Verilen karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) itiraz edilebileceği belirtildi.Mahkeme başkanı ve sanık aynı masadaKarara karşı şikayetçilerin avukatları, BAM'da itiraz hazırlıkları yaparken, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, sanığa ait otelin restoranında, aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.'nin kapalı mekanda sigara içtiği görüldü. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.Savcılıktan soruşturmaDiğer taraftan fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında HSK da olayı incelemek üzere Manavgat'a müfettiş gönderdi.

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