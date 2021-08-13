https://tr.sputniknews.com/20210813/agiralioglu-bize-siginanlari-korkutarak-gondermek-gibi-bir-nahos-goruntunun-oznesi-olamayiz-1047988891.html

Ağıralioğlu: Bize sığınanları korkutarak göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız

Ağıralioğlu: Bize sığınanları korkutarak göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, toplumun ve siyasetin aklıselim davranması gerektiğini belirterek, "Türk devleti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T06:43+0300

2021-08-13T06:43+0300

2021-08-13T06:43+0300

türkiye

edirne

suriyeli

afgan

iyi parti

afgan sığınmacı

yavuz ağıralioğlu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayallerinin olduğunu söyledi.Edirne ziyareti kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Ağıralioğlu, burada yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen gurbetçilerle bir süre sohbet etti.Ağıralioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerle bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini belirtti. Avrupa ülkelerinde çalışan çok sayıda Türk vatandaşının olduğunu anlatan Ağıralioğlu, şunları söyledi:Ağıralioğlu, İYİ Parti kadrolarının iktidar coşkusu taşıdığını, gelecek dönemde milletin teveccühüyle Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını dile getirdi."Bir memleket iddiası taşıyoruz, memleketin yarınları için, güzel güçlü yarınlar için gayret edeceğiz" diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:Ağıralioğlu, Ortadoğu'da yaşanan sorunların ardından uzun süredir Suriyeli ve Afgan sığınmacı hareketliliğinin yaşandığını ifade etti.Toplumun ve siyasetin aklıselim davranması gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, "Türk devleti olarak bize sığınanları korkutarak, yıldırarak ve canından bezdirerek göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız" diye konuştu.'Türk'ten insanlar korkmamalıdırlar, çocuklar korkmamalıdırlar'Ağıralioğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

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edirne, suriyeli, afgan, iyi parti, afgan sığınmacı, yavuz ağıralioğlu