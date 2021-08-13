Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/ak-partili-kadaktan-once-ogrenci-programi-zorlu-sureclerde-genclere-destek-verelim-istedik-1048013318.html
AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’
AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’
AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak’ın kurduğu ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, üniversite tercihleri döneminde öğrencilere destek olmayı amaçlayan bir destek programı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T20:11+0300
2021-08-13T20:11+0300
türkiye
üniversite
teknopark
öğrenci
tercih
'milli teknoloji hamlesi'
mehmet fatih kacır
rumeysa kadak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048013283_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_0206633d8c21d103afe28c9b1444ed6a.jpg
AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak liderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, tercih döneminde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla ‘Üniversite Tercih Destek Programı’ gerçekleştiriyor. 15 Ağustos’a kadar sürecek etkinliğe toplam 900 başvuru gerçekleştirildi. Üç gün boyunca etkinlikte uzmanlar ve siyasiler öğrencilere deneyimlerini aktaracak.Düzenlenen etkinlikte Sputnik’e konuşan vekil Kadak ‘Önce Öğrenci’ oluşumunun, politika araştırma grubunun bir projesi olduğunu söyleyerek “Birlikte çalıştığımız 10’a yakın arkadaşımızla ‘Önce Öğrenci’ isimli bir inisiyatif kurma hayalimiz vardı. Bu sene, bu hayalimiz gerçek oldu. Bunu tamamen üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdik. 18 yaşına yeni basmış arkadaşımız da var, mezun olmak üzere olan arkadaşımız da. Ben en yaşlılarıyım diyebilirim” dedi.‘Tercih döneminde öğrenciyi önceleyen bir destek programı düzenledik’En temeldeki amacın ‘üniversitelerdeki memnuniyet oranını artırmak’ olduğunu ifade eden Kadak “Bu programı da gerçekleştirmemizin tek bir sebebi var; üniversite festivallerine baktığımızda, hep okulların bulunduğu, tanıtım yapılan etkinlikler görüyoruz. Biz istedik ki, öğrenciyi gerçekten önceleyen, önce öğrenci diyen bir program gerçekleştirelim. Zaten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Kovid-19 dönemi, daha sonra ülkemizin ve dünyanın deneyimlemiş olduğu zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik. Gençlerin bu süreçte stresini azaltmak için tercih dönemi ertelendi. Biz de bu süreçte öğrenciyi önceleyen bir tercih destek programı düzenledik, diğerlerinden en temel farkı bu” diye konuştu.‘Programda, yeni dünyanın yeni meslekleri de konuşuyoruz’Kadak, etkinliğin öğrencilere tercih dönemindeki yardımlarını şu şekilde anlattı:Kadak, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, projenin çeşitli ayakları da olabileceğini belirtti.‘Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençlerin payı büyük, başarılarını gördüğümde umutlanıyorum’Etkinlikte konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençleri verdiği katkılardan bahsederek “Türkiye’nin dört bir tarafından Teknoparklarımız var. Bugün Türkiye’de 80’inin üzerinde Teknopark’ta 6 binin üzerinde araştırma ve geliştirme yapan şirketimiz var. Bu Teknoparklardaki kuluçka merkezlerine baktığımızda geliştirme takımlarında, kurucu ekiplerinde gençlerin çok önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu payı daha da artırabilmek, gençlerimizin daha fazla katkı sağlamasını sağlayabilmek adına da çok yönlü destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı ve ekledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Burcu Okutan
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
Burcu Okutan
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048013283_410:0:1638:921_1920x0_80_0_0_0866151bb793a2c648e680b9e5d9d548.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
üniversite, teknopark, öğrenci, tercih, 'milli teknoloji hamlesi', mehmet fatih kacır, rumeysa kadak

AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’

20:11 13.08.2021
© Sputnik / Burcu OkutanAK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak
AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
Abone ol
Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak’ın kurduğu ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, üniversite tercihleri döneminde öğrencilere destek olmayı amaçlayan bir destek programı gerçekleştiriyor. Düzenlenen etkinlikte Kadak “Kovid-19 dönemi, daha sonra ülkemizin ve dünyanın deneyimlemiş olduğu zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik” ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak liderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, tercih döneminde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla ‘Üniversite Tercih Destek Programı’ gerçekleştiriyor. 15 Ağustos’a kadar sürecek etkinliğe toplam 900 başvuru gerçekleştirildi. Üç gün boyunca etkinlikte uzmanlar ve siyasiler öğrencilere deneyimlerini aktaracak.
Düzenlenen etkinlikte Sputnik’e konuşan vekil Kadak ‘Önce Öğrenci’ oluşumunun, politika araştırma grubunun bir projesi olduğunu söyleyerek “Birlikte çalıştığımız 10’a yakın arkadaşımızla ‘Önce Öğrenci’ isimli bir inisiyatif kurma hayalimiz vardı. Bu sene, bu hayalimiz gerçek oldu. Bunu tamamen üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdik. 18 yaşına yeni basmış arkadaşımız da var, mezun olmak üzere olan arkadaşımız da. Ben en yaşlılarıyım diyebilirim” dedi.

‘Tercih döneminde öğrenciyi önceleyen bir destek programı düzenledik’

En temeldeki amacın ‘üniversitelerdeki memnuniyet oranını artırmak’ olduğunu ifade eden Kadak “Bu programı da gerçekleştirmemizin tek bir sebebi var; üniversite festivallerine baktığımızda, hep okulların bulunduğu, tanıtım yapılan etkinlikler görüyoruz. Biz istedik ki, öğrenciyi gerçekten önceleyen, önce öğrenci diyen bir program gerçekleştirelim. Zaten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Kovid-19 dönemi, daha sonra ülkemizin ve dünyanın deneyimlemiş olduğu zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik. Gençlerin bu süreçte stresini azaltmak için tercih dönemi ertelendi. Biz de bu süreçte öğrenciyi önceleyen bir tercih destek programı düzenledik, diğerlerinden en temel farkı bu” diye konuştu.

‘Programda, yeni dünyanın yeni meslekleri de konuşuyoruz’

Kadak, etkinliğin öğrencilere tercih dönemindeki yardımlarını şu şekilde anlattı:
“30’a yakın tercih danışmanımız var. Danışmanlarımız gönüllü bir şekilde burada öğrencilere konuşup, onların hayallerini gerçekleştirebilme, tanıyabilmeleri için yardımcı olmak amacıyla burada. Aynı zamanda mezun gönüllü arkadaşlarımız da var. Hem sektörde kazandıkları tecrübeleri aktarıyorlar hem de okullarında kazandıkları tecrübeleri. Biz bu programda, yeni dünyanın yeni meslekleri de konuşuyoruz, diğer programlarda bir diğer farkı da bu. Biz bu programı aynı zamanda çevrimiçi ortama da aktaracağız.”
Kadak, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, projenin çeşitli ayakları da olabileceğini belirtti.

‘Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençlerin payı büyük, başarılarını gördüğümde umutlanıyorum’

Etkinlikte konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençleri verdiği katkılardan bahsederek “Türkiye’nin dört bir tarafından Teknoparklarımız var. Bugün Türkiye’de 80’inin üzerinde Teknopark’ta 6 binin üzerinde araştırma ve geliştirme yapan şirketimiz var. Bu Teknoparklardaki kuluçka merkezlerine baktığımızda geliştirme takımlarında, kurucu ekiplerinde gençlerin çok önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu payı daha da artırabilmek, gençlerimizin daha fazla katkı sağlamasını sağlayabilmek adına da çok yönlü destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı ve ekledi:
“Ben gençlerin heyecanını, onların kurdukları takımların, girişimlerin başarısını gözlemlediğimde çok umutlu olduğumu ifade etmek isterim.”
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:11AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’
20:09Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
20:06Kastamonu Cide'deki hortum kamerada
19:55Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
19:46Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
19:46Sinop'un Ayancık ilçesinde insan zinciri yapılan köprüde panik: 'Çöküyor, boşaltın'
19:41Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı
19:37Bozkurt'taki selden yeni görüntü
19:30Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 372 koronavirüs vakası kaydedildi, 157 kişi hayatını kaybetti
19:28Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı
19:27Rüzgar Erkoçlar: Bu söyleyeceklerimi çoğu insan bilmiyor
19:22Yerli makineyle atık gıdalar gübre oluyor
19:10Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu
19:06Selma Blair'in MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümüm için plan yapmam söylendi
18:58Ülker'in cirosu 5.2 milyar liraya ulaştı
18:52Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
18:46Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
18:42QAnon komplo teorilerine itibar eden baba, canavara dönüşecekler diye iki çocuğunu zıpkınla öldürdü
18:38Bahçeli: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır
18:34Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı