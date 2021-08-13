https://tr.sputniknews.com/20210813/ak-partili-kadaktan-once-ogrenci-programi-zorlu-sureclerde-genclere-destek-verelim-istedik-1048013318.html

AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’

AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’

AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak’ın kurduğu ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, üniversite tercihleri döneminde öğrencilere destek olmayı amaçlayan bir destek programı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T20:11+0300

2021-08-13T20:11+0300

2021-08-13T20:11+0300

türkiye

üniversite

teknopark

öğrenci

tercih

'milli teknoloji hamlesi'

mehmet fatih kacır

rumeysa kadak

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AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak liderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Önce Öğrenci’ oluşumu, tercih döneminde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla ‘Üniversite Tercih Destek Programı’ gerçekleştiriyor. 15 Ağustos’a kadar sürecek etkinliğe toplam 900 başvuru gerçekleştirildi. Üç gün boyunca etkinlikte uzmanlar ve siyasiler öğrencilere deneyimlerini aktaracak.Düzenlenen etkinlikte Sputnik’e konuşan vekil Kadak ‘Önce Öğrenci’ oluşumunun, politika araştırma grubunun bir projesi olduğunu söyleyerek “Birlikte çalıştığımız 10’a yakın arkadaşımızla ‘Önce Öğrenci’ isimli bir inisiyatif kurma hayalimiz vardı. Bu sene, bu hayalimiz gerçek oldu. Bunu tamamen üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdik. 18 yaşına yeni basmış arkadaşımız da var, mezun olmak üzere olan arkadaşımız da. Ben en yaşlılarıyım diyebilirim” dedi.‘Tercih döneminde öğrenciyi önceleyen bir destek programı düzenledik’En temeldeki amacın ‘üniversitelerdeki memnuniyet oranını artırmak’ olduğunu ifade eden Kadak “Bu programı da gerçekleştirmemizin tek bir sebebi var; üniversite festivallerine baktığımızda, hep okulların bulunduğu, tanıtım yapılan etkinlikler görüyoruz. Biz istedik ki, öğrenciyi gerçekten önceleyen, önce öğrenci diyen bir program gerçekleştirelim. Zaten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Kovid-19 dönemi, daha sonra ülkemizin ve dünyanın deneyimlemiş olduğu zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik. Gençlerin bu süreçte stresini azaltmak için tercih dönemi ertelendi. Biz de bu süreçte öğrenciyi önceleyen bir tercih destek programı düzenledik, diğerlerinden en temel farkı bu” diye konuştu.‘Programda, yeni dünyanın yeni meslekleri de konuşuyoruz’Kadak, etkinliğin öğrencilere tercih dönemindeki yardımlarını şu şekilde anlattı:Kadak, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, projenin çeşitli ayakları da olabileceğini belirtti.‘Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençlerin payı büyük, başarılarını gördüğümde umutlanıyorum’Etkinlikte konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nde gençleri verdiği katkılardan bahsederek “Türkiye’nin dört bir tarafından Teknoparklarımız var. Bugün Türkiye’de 80’inin üzerinde Teknopark’ta 6 binin üzerinde araştırma ve geliştirme yapan şirketimiz var. Bu Teknoparklardaki kuluçka merkezlerine baktığımızda geliştirme takımlarında, kurucu ekiplerinde gençlerin çok önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu payı daha da artırabilmek, gençlerimizin daha fazla katkı sağlamasını sağlayabilmek adına da çok yönlü destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı ve ekledi:

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üniversite, teknopark, öğrenci, tercih, 'milli teknoloji hamlesi', mehmet fatih kacır, rumeysa kadak