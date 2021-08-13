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https://tr.sputniknews.com/20210813/almanya-kabildeki-diplomatik-personelini-azaltiyor-1048009580.html
Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor
Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil'deki Alman Büyükelçiliğinde çalışanların sayısını ciddi miktarda azaltacaklarını açıkladı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T18:22+0300
2021-08-13T18:22+0300
dünya
almanya
afganistan
taliban
saldırı
heiko maas
göçmen
dışişleri bakanlığı
afgan
karar
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Maas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kabil Büyükelçiliği personelini en aza indirerek büyükelçilikte güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi. Maas, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Müdahale Merkezinin, diplomatik personel için daha önce ağustos sonunda planlanan tarifesiz seferleri erkene almaya karar verdiğini bildirdi.Tarifesiz uçuşlarla büyükelçilik personelini ve yerel çalışanları ülkeden çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Maas, süreci hızlandırmak için yerel personele vizelerinin Almanya'da verileceğini kaydetti.Maas, gelecek birkaç günde Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla diğer tüm önlemleri koordine edeceğini aktararak Almanya vatandaşlarına Afganistan'ı derhal terk etme çağrısı yaptı.Almanya'nın Afganistan'dan çekilme süreci tamamlamasına rağmen ülkede 'acil durumda' kullanmak üzere askeri bulunuyor.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Ağustos'ta Kabil'deki büyükelçiliğinde çalışanların sayısını azaltacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da büyükelçilik personelinin çekilmesini güvence altına almak için Afganistan'a 3 bin askerin geçici olarak gönderileceğini duyurmuştu.İngiltere de vatandaşlarının ve yerel çalışanların Afganistan'dan çıkmasına yardımcı olmak için ülkede yaklaşık 600 asker konuşlandıracağını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210812/almanya-taliban-iktidari-ele-gecirip-seriat-getirirse-afganistana-mali-yardimi-keseriz-1047961802.html
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almanya, afganistan, taliban, saldırı, heiko maas, göçmen, dışişleri bakanlığı, afgan, karar, dışişleri bakanı

Almanya, Kabil'deki diplomatik personelini azaltıyor

18:22 13.08.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSEHeiko Maas / Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas / Almanya Dışişleri Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil'deki Alman Büyükelçiliğinde çalışanların sayısını ciddi miktarda azaltacaklarını açıkladı.
Maas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kabil Büyükelçiliği personelini en aza indirerek büyükelçilikte güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi. Maas, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Müdahale Merkezinin, diplomatik personel için daha önce ağustos sonunda planlanan tarifesiz seferleri erkene almaya karar verdiğini bildirdi.
Tarifesiz uçuşlarla büyükelçilik personelini ve yerel çalışanları ülkeden çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Maas, süreci hızlandırmak için yerel personele vizelerinin Almanya'da verileceğini kaydetti.
Maas, gelecek birkaç günde Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla diğer tüm önlemleri koordine edeceğini aktararak Almanya vatandaşlarına Afganistan'ı derhal terk etme çağrısı yaptı.
Berlin'deki Libya Konferansı (sırasıyla) BM Libya Temsilcisi Salame, BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Maas. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
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Almanya'nın Afganistan'dan çekilme süreci tamamlamasına rağmen ülkede 'acil durumda' kullanmak üzere askeri bulunuyor.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Ağustos'ta Kabil'deki büyükelçiliğinde çalışanların sayısını azaltacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da büyükelçilik personelinin çekilmesini güvence altına almak için Afganistan'a 3 bin askerin geçici olarak gönderileceğini duyurmuştu.
İngiltere de vatandaşlarının ve yerel çalışanların Afganistan'dan çıkmasına yardımcı olmak için ülkede yaklaşık 600 asker konuşlandıracağını bildirmişti.
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