https://tr.sputniknews.com/20210813/almanya-turkiyeyi-yeniden-yuksek-risk-bolgesi-listesine-aliyor-1048005854.html
Almanya, Türkiye'yi yeniden 'yüksek risk bölgesi' listesine alıyor
Almanya, Türkiye'yi yeniden 'yüksek risk bölgesi' listesine alıyor
Alman basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti, ABD ve İsrail'le birlikte Türkiye'yi 'yüksek risk bölgesi' olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T16:45+0300
2021-08-13T16:45+0300
2021-08-13T17:03+0300
koronavirüs
almanya
türkiye
ab
kırmızı
kara liste
seyahat
yasak
dünya
kovid-19
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Almanya'da Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde yer alan bilgiye göre, Alman hükümeti koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Türkiye, ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam'ı 'yüksek risk bölgesi' listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in ise Lizbon ve Algarve kentleri dışında ise yüksek risk listesinden çıkarıldığı belirtiliyor.DW Türkiçe'nin hükümet kaynaklarından aktardığına göre, çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin yaz tatil sonrası Almanya'ya dönüşü dikkate alınarak Türkiye, yüksek risk bölgesi listesine salı akşamından itibaren alınacak.Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, insidans oranlarına göre ülkeleri 'virüs varyantı bölgesi' ve 'yüksek risk bölgesi' olmak üzere iki kategoriye ayırıyor. Bu iki kategoride yer alan ülkelerden Almanya'ya seyahat edenlerin karantinaya girmesi zorunlu. Normal karantina süresi 14 gün. Ancak daha erken karantinadan çıkmak isteyenler, Almanya'ya dönüşlerinden en erken 5 gün sonra PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç elde etmeleri durumunda karantinadan çıkabiliyor.Bu iki kategoride yar alan ülkelerden hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten aşı belgesi, negatif koronavirüs test sonucu ya da iyileştiklerine dair belge talep ediliyor.12 Ağustos 2021 tarihli korona tablosuna göre Türkiye'de son perşembe günü 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son haftalarda vaka sayısı yeniden tırmanışa geçmiş durumda.
https://tr.sputniknews.com/20210811/almanya-afganlarin-ulkeden-sinir-disi-edilmesini-gecici-sureligine-durdurdu-1047937480.html
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almanya, türkiye, ab, kırmızı, kara liste, seyahat, yasak, dünya, kovid-19
Almanya, Türkiye'yi yeniden 'yüksek risk bölgesi' listesine alıyor
16:45 13.08.2021 (güncellendi: 17:03 13.08.2021)
Alman basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti, ABD ve İsrail'le birlikte Türkiye'yi 'yüksek risk bölgesi' olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.
Almanya'da Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde yer alan bilgiye göre, Alman hükümeti koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Türkiye, ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam'ı 'yüksek risk bölgesi' listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in ise Lizbon ve Algarve kentleri dışında ise yüksek risk listesinden çıkarıldığı belirtiliyor.
DW Türkiçe'nin hükümet kaynaklarından aktardığına
göre, çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin
yaz tatil sonrası Almanya'ya dönüşü dikkate alınarak Türkiye, yüksek risk bölgesi listesine salı akşamından itibaren alınacak.
Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, insidans oranlarına göre ülkeleri 'virüs varyantı bölgesi' ve 'yüksek risk bölgesi' olmak üzere iki kategoriye ayırıyor. Bu iki kategoride yer alan ülkelerden Almanya'ya seyahat edenlerin karantinaya girmesi zorunlu. Normal karantina süresi 14 gün. Ancak daha erken karantinadan çıkmak isteyenler, Almanya'ya dönüşlerinden en erken 5 gün sonra PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç elde etmeleri durumunda karantinadan çıkabiliyor.
Bu iki kategoride yar alan ülkelerden hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten aşı belgesi, negatif koronavirüs test sonucu ya da iyileştiklerine dair belge talep ediliyor.
12 Ağustos 2021 tarihli korona tablosuna göre Türkiye'de son perşembe günü 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son haftalarda vaka sayısı yeniden tırmanışa geçmiş durumda.