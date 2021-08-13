https://tr.sputniknews.com/20210813/ankara-emniyet-mudurlugunden-altindag-aciklamasi-72-kisi-daha-yakalandi-1047996893.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T12:43+0300
2021-08-13T12:43+0300
2021-08-13T12:43+0300
ankara
türkiye
saldırı
sosyal medya
altındağ
suriyeli
ankara emniyet müdürlüğü
açıklama
provokasyon
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı."Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır" denen açıklama, şöyle devam etti: "29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır."
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ankara, türkiye, saldırı, sosyal medya, altındağ, suriyeli, ankara emniyet müdürlüğü, açıklama, provokasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" dendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.
"Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır"
denen açıklama, şöyle devam etti
:
"29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır."