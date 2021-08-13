https://tr.sputniknews.com/20210813/ankara-emniyet-mudurlugunden-altindag-aciklamasi-72-kisi-daha-yakalandi-1047996893.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:43+0300

2021-08-13T12:43+0300

2021-08-13T12:43+0300

ankara

türkiye

saldırı

sosyal medya

altındağ

suriyeli

ankara emniyet müdürlüğü

açıklama

provokasyon

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı."Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır" denen açıklama, şöyle devam etti: "29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır."

ankara

altındağ

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