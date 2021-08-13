Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210813/ataturke-ait-oldugu-iddia-edilen-baston-kayitlardan-cikmadi-bakanlik-inceleme-baslatti-1048012381.html
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı
Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen ve açık artırmaya çıkarılacak olan minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı. Satışın ardından geliri Türk Eğitim... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T19:41+0300
2021-08-13T19:41+0300
yaşam
türkiye
mustafa kemal atatürk
kültür ve turizm bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048012309_2:0:750:421_1920x0_80_0_0_5e00342d795b845c8a7f09e31f4c6135.jpg
Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği iddia edilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı. Ancak müzayede şirketi satışın yapılacağını açıkladı.Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş DHA'nın aktardığı haberde baston hakkında şöyle konuşmuştu: "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış"Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048012309_95:0:656:421_1920x0_80_0_0_016fdc2a0f2a229e7e0838fc36859d0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mustafa kemal atatürk, kültür ve turizm bakanlığı

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı

19:41 13.08.2021
© DHAAtatürk baston
Atatürk baston - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© DHA
Abone ol
Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen ve açık artırmaya çıkarılacak olan minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı. Satışın ardından geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı açıklanan bastonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı.
Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği iddia edilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı. Ancak müzayede şirketi satışın yapılacağını açıkladı.
Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş DHA'nın aktardığı haberde baston hakkında şöyle konuşmuştu: "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış"
Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."
200002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:11AK Partili Kadak’tan ‘Önce Öğrenci’ programı: ‘Zorlu süreçlerde gençlere destek verelim istedik’
20:09Washington yakınlarındaki ABD askeri üssü, silahlı saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
20:06Kastamonu Cide'deki hortum kamerada
19:55Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı
19:46Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
19:46Sinop'un Ayancık ilçesinde insan zinciri yapılan köprüde panik: 'Çöküyor, boşaltın'
19:41Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı
19:37Bozkurt'taki selden yeni görüntü
19:30Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 372 koronavirüs vakası kaydedildi, 157 kişi hayatını kaybetti
19:28Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı
19:27Rüzgar Erkoçlar: Bu söyleyeceklerimi çoğu insan bilmiyor
19:22Yerli makineyle atık gıdalar gübre oluyor
19:10Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu
19:06Selma Blair'in MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümüm için plan yapmam söylendi
18:58Ülker'in cirosu 5.2 milyar liraya ulaştı
18:52Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
18:46Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı
18:42QAnon komplo teorilerine itibar eden baba, canavara dönüşecekler diye iki çocuğunu zıpkınla öldürdü
18:38Bahçeli: Toplumsal huzuru bozmak için tahrike kalkışanların bağlantıları araştırılmalıdır
18:34Kocaeli’de otluk alanda yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı