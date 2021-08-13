https://tr.sputniknews.com/20210813/ataturke-ait-oldugu-iddia-edilen-baston-kayitlardan-cikmadi-bakanlik-inceleme-baslatti-1048012381.html

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı: Bakanlık inceleme başlattı

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen ve açık artırmaya çıkarılacak olan minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı. Satışın ardından geliri Türk Eğitim... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:41+0300

2021-08-13T19:41+0300

2021-08-13T19:41+0300

yaşam

türkiye

mustafa kemal atatürk

kültür ve turizm bakanlığı

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Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği iddia edilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston kayıtlarda çıkmadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı. Ancak müzayede şirketi satışın yapılacağını açıkladı.Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş DHA'nın aktardığı haberde baston hakkında şöyle konuşmuştu: "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış"Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."

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türkiye, mustafa kemal atatürk, kültür ve turizm bakanlığı