https://tr.sputniknews.com/20210813/ayhan-bilgen-gocmenlerle-ilgili-en-buyuk-tehlike-toplumsal-linc-riskidir-1047997012.html

Ayhan Bilgen: Göçmenlerle ilgili en büyük tehlike toplumsal linç riskidir

Ayhan Bilgen: Göçmenlerle ilgili en büyük tehlike toplumsal linç riskidir

Eski Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, göçmen krizi için ‘Küçük bir kıvılcım, basit bir kavga, silahlı çatışmaya dönebilir’ uyarısında bulundu. Yeni parti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T12:43+0300

2021-08-13T12:43+0300

2021-08-13T12:48+0300

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Eski Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, RS FM’de Sinan Onuş’la Ankara Masası programının konuğu oldu. Bilgen’in siyasete girmeden önce insan hakları örgütlerinden Mazlumder’de görev alması ve göç meselesiyle yakından ilgilenmesi nedeniyle Suriyelilerin yoğun olarak ikamet ettiği Altındağ’da yaşanan gerginlikler programda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bilgen konunun ‘siyasi çıkar’ üzerinden düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi ve şunları ifade etti:‘Linç körüklenmemeli’Bilgen, Türkiye’nin özellikle Suriye ve son dönemde Afganistan’dan göç edenler konusundaki tavrını eleştirdi ve ‘Türkiye’de sorunun yönetilemediğine’ dikkat çekti:‘Kimi mahallelerin etnik yapısı değişti’Ayhan Bilgen’in göçmen krizi ile ilgili çözüm önerisi ise ‘yerinde çözüm’:‘Çatışma kaygısı taşıyorum’Göçmen krizine ilişkin en büyük kaygısının ‘çatışma’ olduğunun da altını çizen Bilgen, kritik bir riske dikkat çekti ve “Sorun, halının altına süpürülüyor. Bir süre sonra sorun bir kıvılcıma bakıyor. Basit bir park kavgası ya da bazen kadın erkek ilişkileri, dükkân kirası kavgası gibi sokaktaki küçük kıvılcım, sopalı taşlı silahlı kavgayı yaşatabilir, risk büyük” dedi.‘Kendimi asla HDP düşmanlığı gibi bir pozisyonda konumlandırmıyorum’Eski Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in cezaevine giriş sürecinde partisi HPD’ye yönelik eleştirileri gündem olmuş, ‘yeni bir parti mi geliyor’ sorularını gündeme getirmişti. Programda, ‘Siyasete HDP’de mi devam edeceksiniz?’ sorusuna Bilgen, şu şekilde yanıt verdi:‘Benim de bir partim olsun amacında değilim’Bilgen, hakkında çıkan ‘yeni parti’ kuracağına yönelik iddialara ilişkin, "Bir partim olsun amacı taşımıyorum" dedi ve sebeplerini şu şekilde açıkladı:‘Tarihsel gerçeklikle gelecek kurgusunu birbirinden ayırmalıyız’Bilgen, ‘PKK’yı nerede konumlandırdığına’ dair de şunları ifade etti:‘Öfkelerimizi yarıştırmamalıyız’7 Haziran seçimlerini hatırlatan Bilgen, HDP’nin bu başarısını büyütecek adımlar atması gerektiğine dikkat çekti:‘HDP’den bir parça koparayım derdim yok’Ayhan Bilgen’e, birlikte siyaset yapmak istediği isimler de soruldu. Bilgen, isim vermedi ve “HDP’den küçük bir parça koparayım derdim yok, bu şekildeki kuruluş süreçlerinin ülke sorunlarını çözmediğini görüyoruz. Bizler yolu, yürüyüşü değerli görüyoruz. Menzilden daha değerli bu. Çözüm, siyaset yapma ahlakında. Bizimkisi bir inat, kuru sevda değil. Bu arayışın ne kadar mesafe alacağı konusunda vicdanlarımıza hesap vereceğiz. Arkadaşlarımızla birkaç platform kurabileceğimizi düşünüyorum. İsim vermem şık olmaz ama ‘siyasi sorunlar nasıl çözülür’ diye tartışıyoruz. Ama tanınan simalara yönelik siyaset yapmaktan yana değilim. Her tanınmışlığın bir de bagajı oluyor. Bir de tanıdığı için siyasilerin birbiri ile çekişmesi oluyor. Dolayısıyla şöhretler kadrosundan çok, farklı mahallelerden gelen ama ortak Türkiye sevdasını isteyen bir siyaset biçimi inşa etmeliyiz” dedi.‘İçinde bulunduğumuz dönem siyasette yeni doğumları zorunlu kılıyor’Hem dünya siyasetinin hem de Türkiye’deki siyasetin yeni açılımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bilgen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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suriye

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Sinan Onuş https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043523303_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_8aa35b3097d50368e7707f7b2f1cdd03.jpg

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