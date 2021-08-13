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Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T08:29+0300
2021-08-13T08:29+0300
2021-08-13T09:04+0300
türkiye
kastamonu
sinop
bartın
batı karadeniz
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Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Yarın ve cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiği belirtildi.
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Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi 08:29 13.08.2021 (güncellendi: 09:04 13.08.2021)
Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti. Bartın'da bir kişi kayıp.
Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Yarın ve cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiği belirtildi.