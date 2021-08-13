https://tr.sputniknews.com/20210813/bati-karadenizde-sel-can-kaybi-27ye-yukseldi-1047990100.html

Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi

Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta iki kişi hayatını kaybetti... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T08:29+0300

2021-08-13T08:29+0300

2021-08-13T09:04+0300

türkiye

kastamonu

sinop

bartın

batı karadeniz

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Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Yarın ve cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiği belirtildi.

türkiye

kastamonu

sinop

bartın

batı karadeniz

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