Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/bmden-afganistan-kontrolden-cikiyor-uyarisi-1048016720.html
BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da durumun 'kontrolden çıktığı' uyarısını yaparak Taliban'a saldırılarına son vermesi ve... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T23:04+0300
2021-08-13T23:04+0300
dünya
afganistan
taliban
savaş
bm genel sekreteri antonio guterres
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1042869581_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_5f5c881cee99e7318cd55ed870c8b0f3.jpg
Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın yeniden 'kaosa sürüklendiği' uyarısını yaptı.Sadece son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat'ta binden fazla kişinin çatışmalar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Guterres, Afgan güçleri ve Taliban arasındaki kentlere sıçrayan çatışmaların sivillere büyük zarar verdiğini ifade etti.Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum" dedi.Sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirten Guterres, Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde özellikle kadınların ve gazetecilerin hedef alınmasının ve insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamaların 'son derece rahatsız edici' olduğunu söyledi. Guterres, "Özellikle de Afgan kız çocukları ve kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair haberler görmek dehşet verici ve çok üzücü" diye konuştu.Genel Sekreter Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirmenin kayıp olduğu, bunun Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen izolasyona sürükleyeceği uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210813/nato-taliban-ulkeyi-zorla-ele-gecirirse-uluslararasi-toplum-tarafindan-taninmayacagini-anlamali-1048015010.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1042869581_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_fc67012c2b946da98425a52186894579.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, savaş, bm genel sekreteri antonio guterres

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı

23:04 13.08.2021
© REUTERS / MIKE SEGARBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / MIKE SEGAR
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da durumun 'kontrolden çıktığı' uyarısını yaparak Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi çağrısında bulundu.
Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın yeniden 'kaosa sürüklendiği' uyarısını yaptı.
Sadece son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat'ta binden fazla kişinin çatışmalar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Guterres, Afgan güçleri ve Taliban arasındaki kentlere sıçrayan çatışmaların sivillere büyük zarar verdiğini ifade etti.
Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum" dedi.
Sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirten Guterres, Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde özellikle kadınların ve gazetecilerin hedef alınmasının ve insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamaların 'son derece rahatsız edici' olduğunu söyledi. Guterres, "Özellikle de Afgan kız çocukları ve kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair haberler görmek dehşet verici ve çok üzücü" diye konuştu.
Genel Sekreter Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirmenin kayıp olduğu, bunun Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen izolasyona sürükleyeceği uyarısında bulundu.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
DÜNYA
NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı
21:55
1
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:18Ukrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak
23:17Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
23:12Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
23:07Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
23:04BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
22:43Aranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı
22:37Fatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı
22:32Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
22:32Rusya’nın ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü
22:18Roscosmos’tan NASA’ya Starliner uzay aracının onarımı için yardım teklifi
22:15ABD ve AB’ye rağmen IMF Belarus’a 1 milyar dolar verebilecek
22:10ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı
22:07Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere kim izin verdiyse sorumlu odur
22:04Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun Afganistan'ı savunacaklarını söyledi
22:04BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
21:55NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı
21:41Sel bölgesinde alacaklar ertelendi
21:37İskoçya'da 4 yaşındaki çocuklara, ebeveynlerin rızası olmadan ‘cinsiyet değiştirme’ izni verilecek
21:33Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi
21:10Bakan Çavuşoğlu: Bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücümüz milletimiz oldu