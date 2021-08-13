https://tr.sputniknews.com/20210813/bmden-afganistan-kontrolden-cikiyor-uyarisi-1048016720.html

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da durumun 'kontrolden çıktığı' uyarısını yaparak Taliban'a saldırılarına son vermesi ve... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:04+0300

2021-08-13T23:04+0300

2021-08-13T23:04+0300

dünya

afganistan

taliban

savaş

bm genel sekreteri antonio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1042869581_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_5f5c881cee99e7318cd55ed870c8b0f3.jpg

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın yeniden 'kaosa sürüklendiği' uyarısını yaptı.Sadece son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat'ta binden fazla kişinin çatışmalar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Guterres, Afgan güçleri ve Taliban arasındaki kentlere sıçrayan çatışmaların sivillere büyük zarar verdiğini ifade etti.Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum" dedi.Sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirten Guterres, Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde özellikle kadınların ve gazetecilerin hedef alınmasının ve insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamaların 'son derece rahatsız edici' olduğunu söyledi. Guterres, "Özellikle de Afgan kız çocukları ve kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair haberler görmek dehşet verici ve çok üzücü" diye konuştu.Genel Sekreter Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirmenin kayıp olduğu, bunun Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen izolasyona sürükleyeceği uyarısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210813/nato-taliban-ulkeyi-zorla-ele-gecirirse-uluslararasi-toplum-tarafindan-taninmayacagini-anlamali-1048015010.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, savaş, bm genel sekreteri antonio guterres